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    Crash-Aktie

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    Micron: 34 Abstürze über 30 % – jetzt wettet Michael Burry auf Nummer 35

    Micron ist zur FOMO-Aktie des KI-Booms geworden. Michael Burry setzt dagegen – und erinnert daran, wie schnell Speicherchip-Aktien nach Boomphasen wieder brutal einbrechen können.

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    Crash-Aktie - Micron: 34 Abstürze über 30 % – jetzt wettet Michael Burry auf Nummer 35
    Foto: DALL*E

    Michael Burry legt im Chip-Sektor nach. Der aus "The Big Short" bekannte Investor hat nach eigenen Angaben eine Short-Position in Micron Technology eröffnet und damit seine Wette gegen die KI-getriebene Halbleiterrallye ausgeweitet. In einem Substack-Beitrag erklärte Burry, er habe Micron bei 1.051,87 US-Dollar je Aktie leerverkauft. Die Rallye der Aktie sei aus seiner Sicht nicht von nüchterner Analyse getragen, sondern von "Fear of Missing Out, der Greater-Fool-Theorie [und] dem Public-Commitment-Bias".  Vereinfacht gesagt: Anleger jagen dem KI-Hype hinterher, kaufen immer höhere Kurse und klammern sich an die Story, weil niemand der Erste sein will, der den Ausgang sucht.

    Micron gehört zu den großen Gewinnern des KI-Booms. Seit Jahresbeginn ist die Aktie um mehr als 240 Prozent gestiegen, im vergangenen Monat verlor sie jedoch rund zehn Prozent. Genau hier setzt Burry an. Er sieht bei Micron ein historisch extremes Bewertungs- und Chartniveau. "Micron verkörpert Zyklizität wie kein anderes Unternehmen", schrieb er. In den vergangenen 42 Jahren habe die Aktie 34 Kursrückgänge von mehr als 30 Prozent erlebt. Zudem liege der Kurs aktuell stärker über dem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt als jemals zuvor seit 1984, "nicht einmal während des Dotcom-Booms".

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    Burry stellt damit nicht nur die Bewertung infrage, sondern auch das Narrativ hinter der Rallye. High-Bandwidth-Memory gilt als einer der großen Treiber für Micron, weil diese Speicherchips für KI-Anwendungen besonders wichtig sind. Burry sieht darin jedoch keinen Beweis für eine dauerhaft neue Qualität des Geschäfts. "HBM ist das neue Produkt, aber es ist nur ein weiteres in einer sehr langen Reihe", schrieb er. Auch die langfristige Rentabilität des Unternehmens beurteilt er skeptisch und verweist auf schwache historische Kapitalrenditen sowie Phasen negativer freier Cashflows.

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    Für Anleger ist die neue Short-Position brisant, weil sie nicht isoliert steht. Bereits Anfang der Woche hatte Burry Short-Positionen in Nvidia, Applied Materials und dem iShares Semiconductor ETF bekannt gemacht. Seine These: KI-bezogene Chip-Aktien könnten vor einer deutlichen Korrektur stehen. Bei Micron verzichtete er zunächst auf Put-Optionen, weil diese aus seiner Sicht teuer erschienen. Er wolle aber darauf achten, Put-Optionen zu kaufen, falls sich die Aktie beruhige und die Volatilität sinke.

    Gleichzeitig wettet Burry nicht pauschal gegen den Markt. Neben der neuen Micron-Shortposition stockte er bestehende Long-Positionen in PayPal, Sprouts Farmers Market, Zoetis, Fannie Mae und Freddie Mac auf. Seine Botschaft ist damit klar: Nicht Aktien insgesamt sind sein Ziel, sondern aus seiner Sicht überhitzte KI- und Chip-Wetten. Gerade Micron wird für ihn zum Symbol einer Rallye, bei der die Angst, nicht dabei zu sein, gefährlicher werden könnte als der verpasste Gewinn.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

     


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    Verfasst vonRedakteurGina Moesing
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