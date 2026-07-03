JFrog: Diese Software-Aktie ist ein KI-Player!

Daher lohnt sich ein genauer Blick auf die Branche: Auch Künstliche Intelligenz braucht ein sicheres Netzwerk. Und genau an diesem Punkt kommt das Unternehmen JFrog ins Spiel. Denn künstliche Intelligenz kann auch ein Treiber für Software-Aktien sein, zumindest für JFrog.

Viel gab es für die Software-Branche in diesem Jahr nicht zu holen: Zu tief sitzt die Furcht, dass Künstliche Intelligenz hier alles ersetzen könnte.

Durch KI schreiben Entwickler immer schneller und mehr Code. Das führt dazu, dass Unternehmen immer mehr Software verwalten und absichern müssen.

An moderner Software arbeiten oft Hunderte oder sogar Tausende Entwickler gleichzeitig. Täglich werden Fehler behoben, neue Funktionen ergänzt und Sicherheitslücken geschlossen. Dadurch entstehen unzählige neue Versionen derselben Software.

Genau hier beginnt die eigentliche Herausforderung: Jede neue Version muss sicher gespeichert, auf Manipulationen und Sicherheitslücken überprüft und eindeutig dokumentiert werden. Außerdem muss gewährleistet sein, dass am Ende genau die richtige Version auf den Computern, Servern oder Smartphones der Nutzer landet.

Hier kommt JFrog ins Spiel. Die Plattform lässt sich am besten als eine Art Bibliothek und Versandzentrale für Software beschreiben: Sie speichert fertige Software-Bausteine sicher, prüft sie auf Sicherheitsprobleme, dokumentiert exakt, welche Version die aktuelle ist, und sorgt dafür, dass diese anschließend zuverlässig an die richtigen Systeme ausgeliefert wird.

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Das Unternehmen wurde bereits 2008 gegründet und ist seit 2020 an der Nasdaq gelistet. Hinter der kurzen Geschichte der Aktie steht ein turbulenter Kursverlauf. Am ersten Börsentag stieg die Aktie um rund 47 Prozent und markierte damit einen der erfolgreichsten Software-IPOs überhaupt.

Im Crash von 2022 verlor dann die Aktie massiv und fiel rund 75 Prozent unter ihr Allzeithoch. Nach der Erholung des Kurses war 2024 für JFrog ein schwieriges Geschäftsjahr. Die Porgnose musste kassiert werden, woraufhin die Anteile an einem einzigen Tag um 25 Prozent einbrachen. Das Management zeigte sich dabei als überaus solide, konservative Prognosen wurden häufig übertroffen. Aktienkurs und Geschäft sind aber gereift und haben sich stabilisiert.

Das Management hat seine Prognose für 2026 nach dem starken ersten Quartal sogar auf 628 bis 632 Millionen US-Dollar Umsatz angehoben. Dies entspricht einem Wachstum gegenüber 2025 von rund 18 bis 19 Prozent.

Und ein weiterer Punkt, der für ein sehr gutes Management spricht: JFrog hat praktisch keine Finanzschulden und verfügt stattdessen über eine sehr hohe Netto-Cash-Position über rund 725 Millionen US-Dollar.

Und das ist ein gewichtiger Punkt für langfristige Investoren. Selbst wenn das sehr gute, zweistellige Wachstum sich abschwächen würde, so verfügt das Unternehmen über Rücklagen.

Vielleicht das Haar in der Suppe: Gemessen an klassischen Bewertungsmaßstäben ist die Aktie vo JFrog relativ teuer. Das Forward KGV lässt sich mit 92 taxieren. Das Kursumsatzverhältniss liegt derzeit bei 16, und damit auch ziemlich hoch.

ABER: JFrog ist ein echtes Juwel. UBS und BofA haben jüngst die Aktie mit einem Buy-Rating versehen und ihre Kursziele erhöht, auf 110 beziehungweise 100 US-Dollar. Auch, wenn die Aktie teuer erscheint und das hohe Wachtums halten muss: JFrog sitzt genau an der Schnittstelle zwischen Software und Künstlicher Intelligenz und vermag von beidem zu profitieren. Wer an ein langfristiges Investment denkt, könnte hier fündig werden!

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

Die JFrog Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,29 % und einem Kurs von 84,86EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:02 Uhr) gehandelt.

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