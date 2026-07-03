Adidas-(Turbo)-Calls mit gehebeltem Renditepotenzial

Wegen der hohen Markenbegehrlichkeit und der positiven Effekte der Fußball-WM, die im zweiten Quartal für hohe Umsatzwachstumsraten sorgen sollte, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem von 208 auf 215 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder die Marke von 200 Euro erreichen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Nachdem die Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) nach einem langen Kursrückgang im März 2026 bei 130 Euro ihr vorläufiges Tief verzeichnet hatte, ging es mit der Aktie des Sportartikelherstellers wieder kräftig nach oben. Mittlerweile wird die Aktie im Bereich von 182,50 Euro gehandelt.

Call-Optionsschein mit Strike bei 185 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 185 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000UJ7HC22, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 182,50 Euro mit 1,15 – 1,17 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 200 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,97 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 165,126 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 165,126, Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MR1JQZ6, wurde beim Adidas-Kurs von 182,50 Euro mit 1,86 – 1,87 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit auf 200 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,48 Euro (+86 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 159,274 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 159,274 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DN2G5D6, wurde beim Adidas-Kurs von 182,50 Euro mit 2,45 – 2,46 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 4,07 Euro (+65 Prozent) steigern.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Adidas-Aktien oder von Hebelprodukten auf Adidas-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.