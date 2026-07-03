JPMorgan senkt Ziel für Rheinmetall auf 1350 Euro - 'Neutral'

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie

Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1.097 auf Tradegate (03. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.

Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,26 Mrd..

Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.537,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +20,26 %/+85,01 % bedeutet.