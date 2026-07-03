ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Rheinmetall auf 1350 Euro - 'Neutral'
- JPMorgan senkt Kursziel Rheinmetall auf 1350
- Einstufung bleibt Neutral Schätzungen bis 2030
- Technologische Veränderungen schneller als erwartet
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Denn die Veränderungen in der Verteidigungstechnologie vollzögen sich viel schneller als erwartet und die deutsche Regierung benötige wohl länger als zunächst gedacht, um Aufträge zu erteilen. Zudem sei er nun mit Blick auf Ausführungsrisiken und Margen vorsichtiger./rob/la/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 06:09 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Rheinmetall Aktie
Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,49 % und einem Kurs von 1.097 auf Tradegate (03. Juli 2026, 10:19 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Rheinmetall Aktie um +18,74 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -9,11 %.
Die Marktkapitalisierung von Rheinmetall bezifferte sich zuletzt auf 50,26 Mrd..
Rheinmetall zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 11,500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9900 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.537,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.300,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.000,00EUR was eine Bandbreite von +20,26 %/+85,01 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 1350 Euro
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War klar, dass du damit aus dem Loch gekrochen kommst.
SEBALDO was sind Sie blos für ein looser der sich an negativen Meldungen so erfreut.
Quelle: https://www.handelsblatt.com/unternehmen/industrie/ipo-investoren-finden-knds-bewertung-fuer-boersengang-wohl-zu-hoch/100236981.html