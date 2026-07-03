Befesa Aktie auf Höhenflug - 03.07.2026

Die Befesa Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,71 % auf 31,00€. Damit gewinnt die Aktie +1,68 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Befesa Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,00€. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Befesa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,68 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Befesa Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Befesa um -0,19 % verloren.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

Befesa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,00 % 1 Monat -18,49 % 3 Monate -0,68 % 1 Jahr +5,88 %

Informationen zur Befesa Aktie

Stand: 03.07.2026, 10:30 Uhr

Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Norsk Hydro, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Veolia Environnement notiert im Plus, mit +2,56 %.

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Ob die Befesa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Befesa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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