🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBefesa AktievorwärtsNachrichten zu Befesa

    Besonders beachtet!

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Befesa Aktie auf Höhenflug - 03.07.2026

    Am 03.07.2026 ist die Befesa Aktie, bisher, um +5,71 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Befesa Aktie.

    Besonders beachtet! - Befesa Aktie auf Höhenflug - 03.07.2026
    Foto: Peter Endig - picture alliance / ZB

    Befesa ist ein führender Anbieter von Recyclinglösungen für Stahlstaub und Aluminiumsalzschlacken, mit starker Präsenz in Europa und Asien. Das Unternehmen konkurriert mit Sims Metal Management und Alba Group und zeichnet sich durch innovative Technologien zur Metallrückgewinnung aus.

    Befesa Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026

    Die Befesa Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,71 % auf 31,00. Damit gewinnt die Aktie +1,68  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,95 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Befesa Aktie. Nach einem Plus von +0,95 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 31,00. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Befesa S.A.!
    Short
    31,93€
    Basispreis
    0,15
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    26,13€
    Basispreis
    0,49
    Ask
    × 8,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Befesa Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,68 % verkraften.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Befesa Aktie damit um +3,00 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,49 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Befesa um -0,19 % verloren.

    Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,74 % geändert.

    Befesa Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,00 %
    1 Monat -18,49 %
    3 Monate -0,68 %
    1 Jahr +5,88 %
    Stand: 03.07.2026, 10:30 Uhr

    Informationen zur Befesa Aktie

    Es gibt 40 Mio. Befesa Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd.EUR € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Norsk Hydro, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,52 %. Veolia Environnement notiert im Plus, mit +2,56 %.

    Befesa Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Befesa Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Befesa Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Befesa

    +5,10 %
    +3,50 %
    -18,28 %
    -0,84 %
    +6,42 %
    -16,34 %
    -55,64 %
    -11,71 %
    ISIN:LU1704650164WKN:A2H5Z1
    Befesa direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Befesa Aktie auf Höhenflug - 03.07.2026 Am 03.07.2026 ist die Befesa Aktie, bisher, um +5,71 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Befesa Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     