FICO-Aktie: Nach steiler Rally nun tiefe Korrektur und zähe Erholung

Der jüngste Schlusskurs liegt bei 1111 USD (02.07.2026). Damit notiert FICO deutlich unter dem 3-Jahres-Hoch von 2273 USD, aber klar über dem 3-Jahres-Tief von 725 USD. Aus der gesamten Handelsspanne von 1548 USD ergibt sich, dass der aktuelle Kurs nur rund ein Viertel über dem Tief und damit im unteren Drittel des Drei-Jahres-Korridors liegt. Charttechnisch befindet sich die Aktie somit in einer Erholungsphase nach einem massiven Rückgang, ohne dass die alten Hochzonen auch nur annähernd wieder erreicht wären. Die jüngste Aufwärtsbewegung von unter 800 USD auf über 1100 USD deutet zwar auf eine Stabilisierung hin, der übergeordnete Korrekturcharakter ist aber noch nicht vollständig überwunden.

Die FICO-Aktie hat in den vergangenen drei Jahren einen ausgeprägt zyklischen Verlauf gezeigt. Ausgehend von Kursen um 725 bis 800 USD im Sommer 2023 etablierte sich zunächst ein stabiler Aufwärtstrend, der den Titel bis Ende 2024 auf ein 3-Jahres-Hoch von 2273 USD am 26.11.2024 führte. Nach dieser Übertreibungsphase setzte jedoch eine deutliche Korrektur ein. Seit Anfang 2025 dominieren fallende Kurse mit mehreren Zwischenrallys, die allesamt unterhalb der alten Hochs ausliefen. Im Frühjahr 2026 beschleunigte sich die Abwärtsbewegung zeitweise bis in den Bereich unter 800 USD, bevor eine Bodenbildung einsetzte. Damit hat sich das Bild von einem klaren Bullenmarkt zu einer ausgeprägten Konsolidierung innerhalb eines langfristig weiterhin erhöhten Kursniveaus gewandelt.

200-Tage-Linie signalisiert übergeordneten Abwärtstrend

Die 200-Tage-Linie verläuft nach dem steilen Anstieg bis Ende 2024 und der anschließenden Korrektur aktuell deutlich oberhalb des letzten Schlusskurses. Aus dem Kursverlauf seit Herbst 2025 – mit Niveaus häufig zwischen 1400 und 2000 USD und dem späteren Rückfall in den Bereich um 1000 USD – lässt sich ableiten, dass der gleitende Durchschnitt grob im Bereich um 1300 bis 1400 USD liegen dürfte. Damit handelt die Aktie geschätzt etwa 15 bis 25 Prozent unter ihrer 200-Tage-Linie. Dieses deutliche Unterschreiten unterstreicht den intakten mittelfristigen Abwärtstrend. Solange FICO nicht nachhaltig über die 200-Tage-Linie zurückkehrt, bleibt die technische Großwetterlage eher belastet, auch wenn kurzfristige Erholungen wie zuletzt möglich sind.

Unterstützungen und Widerstände im FICO-Chart

Auf der Unterseite hat sich im Bereich um 1000 USD eine erste wichtige Unterstützung herausgebildet, wo die Kurse im Juni 2026 mehrfach nach oben drehten. Darunter folgt eine breitere Auffangzone zwischen 900 und 950 USD, die im März und April 2026 wiederholt getestet wurde. Langfristig ist zudem der Bereich um 725 bis 800 USD als zentrale Basis zu nennen, von der aus der mehrjährige Aufwärtstrend 2023/2024 startete. Auf der Oberseite trifft die Aktie zunächst im Band zwischen 1200 und 1300 USD auf einen markanten Widerstand, der bereits in den Jahren 2024 und 2025 als Dreh- und Angelpunkt fungierte. Gelingt ein Ausbruch darüber, rücken die Zonen um 1500 bis 1600 USD als nächste Hürden in den Fokus, wo sich in der Vergangenheit mehrere Konsolidierungsphasen gebildet haben. Erst deutlich oberhalb von 2000 USD und im Bereich des früheren Hochs um 2200 bis 2273 USD beginnt der langfristig entscheidende Widerstandsbereich, der derzeit jedoch noch weit entfernt ist.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur FICO (Fair Isaac Corporation) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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