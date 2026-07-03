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    KI-Aktien-Abverkauf - und wie der Ölpreis nach unten manipuliert wird!

    Am kommenden Dienstag wirtd SpaceX in den Nasdaq100 aufgenommen werden, daher muss Platz gemacht werden für den Neuling

    Gestern erneut ein heftiger Abverkauf von KI-Aktien - wir erleben eine heftige Rotation raus aus den Aktien, die extrem gestiegen sind, hinein in defensive Sektoren wie Healthcare. Am kommenden Dienstag wirtd SpaceX in den Nasdaq100 aufgenommen werden, daher muss Platz gemacht werden für den Neuling durch den Verkauf anderer Aktien. Und wie funktioniert die Drückung beim Ölpreis? Durch ein Zusammenspiel von Meldungen (die nicht selten Fake News sind, weil politische Interessen dahinter stehen!) mit Algorithmen von Hedgefonds, die auf diese Meldungen durch Öl-Verkäufe reagieren. Das erzeugt beim Ölpreis dann eine Situation, die sich immer mehr von der fundamentalen Lage entfernt!

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    Das Video "KI-Aktien-Abverkauf - und wie der Ölpreis nach unten manipuliert wird!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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