Gestern erneut ein heftiger Abverkauf von KI-Aktien - wir erleben eine heftige Rotation raus aus den Aktien, die extrem gestiegen sind, hinein in defensive Sektoren wie Healthcare. Am kommenden Dienstag wirtd SpaceX in den Nasdaq100 aufgenommen werden, daher muss Platz gemacht werden für den Neuling durch den Verkauf anderer Aktien. Und wie funktioniert die Drückung beim Ölpreis? Durch ein Zusammenspiel von Meldungen (die nicht selten Fake News sind, weil politische Interessen dahinter stehen!) mit Algorithmen von Hedgefonds, die auf diese Meldungen durch Öl-Verkäufe reagieren. Das erzeugt beim Ölpreis dann eine Situation, die sich immer mehr von der fundamentalen Lage entfernt!

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Das Video "KI-Aktien-Abverkauf - und wie der Ölpreis nach unten manipuliert wird!" sehen Sie hier..