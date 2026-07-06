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    Buy the Dip

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    Palantir-Aktie: Nach Kurssturz jetzt wieder ein Kauf?

    D.A. Davidson stuft Palantir auf "Kaufen" hoch. Eine Attraktivere Bewertung und strategischer KI-Vorteil lassen den Analysten auf Comeback hoffen.

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    Buy the Dip - Palantir-Aktie: Nach Kurssturz jetzt wieder ein Kauf?
    Foto: Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa

    Die Aktie des US-Softwarekonzerns Palantir hat im bisherigen Jahresverlauf deutlich an Wert verloren. Seit Jahresbeginn summiert sich das Minus auf mehr als 25 Prozent. Während viele Anleger angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch große KI-Modellanbieter vorsichtig geworden sind, sieht das Analysehaus D.A. Davidson gerade jetzt eine attraktive Einstiegsgelegenheit.

    Analyst Gil Luria hat die Palantir-Aktie von "Neutral" auf "Kaufen" hochgestuft und gleichzeitig sein Kursziel von 165 auf 175 US-Dollar angehoben.

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    KI-Wettbewerb könnte Palantir sogar in die Karten spielen

    Ein wesentlicher Grund für den Kursrückgang der vergangenen Monate war die Sorge vieler Investoren, Unternehmen könnten künftig verstärkt direkt auf KI-Modelle von Anbietern wie OpenAI oder Anthropic setzen und dadurch spezialisierte Softwareplattformen wie Palantir weniger benötigen.

    Gil Luria hält diese Befürchtung jedoch für überzogen. Seiner Einschätzung nach zeigen die jüngsten Entwicklungen rund um Anthropic vielmehr, warum Unternehmen künftig auf Orchestrierungsplattformen wie die von Palantir angewiesen sein könnten.

    Hintergrund ist der jüngste Konflikt zwischen Anthropic und der US-Regierung. Nachdem das Unternehmen zeitweise mit regulatorischen Einschränkungen konfrontiert war und seine Modelle Claude Fable 5 sowie Mythos 5 vorübergehend vom Markt genommen hatte, hob die Trump-Regierung die Exportbeschränkungen in der letzten Woche wieder auf.

     

    Orchestrierungsplattform reduziert Risiken

    Der Analyst argumentiert, dass Unternehmen bei einer direkten Abhängigkeit von einem einzelnen KI-Modell erhebliche operative Risiken eingehen. Sollte ein Modell aufgrund regulatorischer Eingriffe oder strategischer Entscheidungen des Anbieters plötzlich nicht mehr verfügbar sein, könnten Geschäftsprozesse massiv beeinträchtigt werden.

    Palantir verfolge dagegen einen anderen Ansatz. Die Software des Unternehmens fungiere als Orchestrierungsplattform, die unterschiedliche KI-Modelle flexibel integrieren könne. Fällt ein Modell weg oder muss ersetzt werden, könne Palantir dieses im Hintergrund austauschen, ohne dass die Kunden ihre Anwendungen grundlegend anpassen müssten.

    Nach Ansicht von Luria wäre der Übergang für Unternehmen dadurch vergleichsweise unkompliziert und würde lediglich geringfügige Auswirkungen auf den laufenden Betrieb haben.

    Nach Angaben von TipRanks zählt Gil Luria zu den vertrauenswürdigsten Analysten am Markt. Mit einer Erfolgsquote von 50 Prozent und einer durchschnittlichen Rendite von 10,9 Prozent gehört er zu den besten zehn Prozent der mehr als 12.000 erfassten Analysten.

    Mehrheit der Analysten bleibt optimistisch

    Auch insgesamt überwiegt an der Wall Street der Optimismus für Palantir. Daten von LSEG zufolge empfehlen 21 der insgesamt 33 Analysten die Aktie zum Kauf beziehungsweise zum starken Kauf. Zehn Experten sprechen sich für ein Halten der Aktie aus, während lediglich zwei Analysten Verkaufsempfehlungen beziehungsweise ein Underperform-Rating vergeben haben.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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