US-Arbeitsmarkt überrascht – plötzlich stabiler als gedacht

Betrachtet man jedoch die Zahlen genauer, so hat der Arbeitsmarkt – wenn auch nicht spektakulär – in diesem Jahr bisher durchschnittlich rund 92.000 neue Stellen pro Monat geschaffen. Das ist ein enormer Fortschritt gegenüber dem prognostizierten durchschnittlichen Nettoverlust von 8.000 Stellen pro Monat in der zweiten Jahreshälfte 2025. Es handelt sich nicht um eine Wiederholung der unaufhaltsamen Welle der Arbeitsplatzschaffung in den Jahren unmittelbar nach der Pandemie. Doch die verlässliche monatliche Schaffung neuer Stellen und die stärkere Personalausstattung in verschiedenen Branchen haben den Arbeitsmarkt deutlich weniger besorgniserregend gemacht als die schwache Einstellungspraxis Ende letzten Jahres.

Zur Jahresmitte zeigt der Arbeitsmarkt in den USA eine Stärke, die 2025 größtenteils fehlte: Stabilität. Die Beschäftigungszahlen in den USA haben 2026 zwar keinen Boom erlebt, sich aber insgesamt verbessert, wie das Wall Street Journal am Donnerstag berichtete. Die am Donnerstag vom Arbeitsministerium veröffentlichten Zahlen waren hingegen enttäuschend. Die 57.000 neu geschaffenen Stellen im Juni blieben deutlich hinter den Prognosen der Wall Street zurück. Branchen, die die aktuelle Wirtschaftslage widerspiegeln, darunter Einzelhandel sowie Freizeit und Gastgewerbe, verzeichneten Stellenverluste.

Zudem sank im Juni die Arbeitslosenquote trotz geringerer Neueinstellungen von 4,3 Prozent auf 4,2 Prozent. Das klingt auf den ersten Blick gut, doch die Ursache ist alles andere als ideal. Die Daten vom Donnerstag deuten darauf hin, dass die Arbeitslosenquote durch den ungewöhnlich starken Rückgang der Zahl der Amerikaner, die entweder erwerbstätig sind oder Arbeit suchen, gesunken ist. Bei weniger Menschen auf dem Arbeitsmarkt kann die Arbeitslosenquote sogar dann sinken, wenn gleichzeitig weniger neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Ökonomen rätselten über die genauen Ursachen des starken Rückgangs der Beschäftigtenzahlen im Laufe des Monats. Viele vermuteten, es handele sich um einen statistischen Ausreißer, der sich in den kommenden Monaten wieder umkehren könnte.

In einem Punkt sind diese sich einig: Die Zahl der Erwerbstätigen stagniert seit Monaten. Ein wahrscheinlicher Grund dafür ist der Eintritt der Babyboomer in den Ruhestand. Ein weiterer Grund dürfte der Rückgang der Erwerbstätigkeit von Einwanderern infolge der verschärften Einwanderungskontrollen sein. Im Juni umfasste die zivile Erwerbsbevölkerung rund 169 Millionen Menschen, fast 2,2 Millionen weniger als im November, dem Höchststand. Dennoch hätten viele Ökonomen und Investoren diesen Arbeitsmarkt vor sechs Monaten begrüßt, als die monatlichen Neueinstellungen unbeständig waren und sich oft stark auf Bereiche wie Bildung und Gesundheitswesen konzentrierten. In den letzten Monaten haben mehr Branchen Arbeitsplätze geschaffen als abgebaut. Vor einem Jahr war das Gegenteil der Fall, wie das Wall Street Journal berichtet.

"Im Frühjahr ging es bergauf", sagte Nela Richardson, Chefökonomin des Personal- und Gehaltsabrechnungsunternehmens ADP. "Das haben wir diesen Monat nicht erreicht, dafür aber eine hohe Stabilität", sagte sie mit Blick auf den Juni. Weniger abrupte Kurswechsel in der Wirtschaftspolitik der Bundesregierung haben dazu geführt, dass sich Unternehmen wohler fühlen, wieder vermehrt Mitarbeiter einzustellen, sagte Aditya Bhave, Ökonom bei der Bank of America. Vor zwölf Monaten sahen sich Unternehmen mit hohen neuen Zöllen konfrontiert, und der Kongress schloss die angespannten Verhandlungen über Präsident Trumps Steuerentlastungsgesetz ab. Jetzt erhalten Unternehmen Zollerstattungen, und die Steuersenkungen haben wahrscheinlich sowohl Verbrauchern als auch Unternehmen geholfen.

"Wir haben letztes Jahr eine Phase politischer Unsicherheit durchlebt", sagte Bhave nach WSJ-Informationen. "Diese Themen sind nun etwas in den Hintergrund getreten, und der Arbeitsmarkt insgesamt hat sich erholt." Trotz der hohen Inflation haben viele Unternehmen festgestellt, dass die Verbraucher nach wie vor freigiebig konsumieren – insbesondere wohlhabendere Kunden profitieren von einem boomenden Aktienmarkt.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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