Warburg Research senkt Ziel für Kion auf 61 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Kion von 70 auf 61 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Vorab-Indormationen des Gabelstaplerproduzenten zu den Zahlen am 30. Juli deuteten auf ein weiteres ordentliches Quartal hin, schrieb Stefan Augustin in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Er wäre indes nicht überrascht, wenn begleitende Aussagen des Managements Jahreszahlen in der unteren Hälfte der Zielspannen signalisieren würden. Die Konsensschätzungen könnten entsprechend sinken. Augustin revidierte seine Annahmen nach unten. Das beibehaltene Anlagevotum begründete er damit, dass der gesunkene Aktienkurs die zu erwartende Revision der Konsensprognosen wohl schon einpreise./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben