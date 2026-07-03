KfW IPEX-Bank / KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner ...

- 50 Mio. EUR für E-Mobilität im ÖPNV - Einsatz eines Förderdarlehens des KfW-Programms 268 (Investitionskredit Nachhaltige Mobilität) - Stärkt nachhaltigen und klimafreundlichen Personennahverkehr in Deutschland

KfW IPEX-Bank stellt KfW-Förderdarlehen für die Kölner Verkehrs-Betriebe zur Verfügung Frankfurt am Main (ots) -

Die KfW IPEX-Bank stellt ihrem Kunden Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) als durchleitende Bank ein Förderdarlehen der KfW in Höhe von 50 Mio. EUR zur Verfügung. Die KVB beschafft, im Rahmen des KfW-Programms 268 "Investitionskredit Nachhaltige Mobilität" 78 Elektrobusse sowie investiert in die elektrische Ladeinfrastruktur inklusive Ausbau des Stromnetzes. Ein kleiner Teil des Darlehens fließt zudem in die Modernisierung der schienengebundenen Infrastruktur.



"Die Dekarbonisierung des Verkehrssektors in Deutschland ist uns ein großes Anliegen", sagt Aida Welker, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank. "Es ist deshalb eine besondere Freude für uns, dass wir den Kölner Verkehrs-Betrieben den KfW-Förderkredit zugänglich machen können."

Die Kölner Verkehrs-Betriebe sind ein Tochterunternehmen der Stadtwerke Köln.

Über die KfW IPEX-Bank



Die KfW IPEX-Bank verantwortet innerhalb der KfW Bankengruppe die Export- und Projektfinanzierung. Mit der Strukturierung mittel- und langfristiger Finanzierungen für deutsche und europäische Exporte, Infrastrukturinvestitionen und Rohstoffsicherung sowie Umwelt- und Klimaschutzprojekte auf der ganzen Welt unterstützt sie heimische Unternehmen der industriellen Schlüsselsektoren auf den globalen Märkten.



Sie finanziert Zukunftstechnologien, um die Transformation ihrer Kunden sowie den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft - in allen drei Dimensionen Wirtschaft, Umwelt und Soziales - zu begleiten.



Sie verfügt über eine umfassende Branchen-, Strukturierungs- und Länderkompetenz, sie übernimmt in Finanzierungskonsortien führende Rollen und bindet andere Banken, Institutionelle Investoren und Versicherungen aktiv ein. Sie wird als rechtlich selbständiges Konzernunternehmen geführt und ist in den wichtigsten Wirtschafts- und Finanzzentren der Welt vertreten.

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Birte Kock

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