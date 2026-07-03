Einstieg ins Marine-Geschäft
Renk kauft britischen U-Boot-Spezialisten und greift tief in die Tasche
Der Augsburger Rüstungskonzern Renk Group übernimmt den britischen U-Boot-Getriebespezialisten David Brown Defence. Der Deal soll bis zu 250 Millionen US-Dollar schwer sein.
- Renk übernimmt David Brown Defence für 250 Mio
- Zugang zu U-Boot Antriebstechnologie und Getrieben
- Aktie verliert rund 2,5 Prozent nach Übernahme
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Der Augsburger Rüstungs- und Industriezulieferer Renk Group weitet sein Geschäft in der Marinerüstung aus: Das Unternehmen übernimmt den britischen Spezialisten David Brown Defence, der auf Getriebesysteme für U-Boote und Landfahrzeuge spezialisiert ist. Renk bestätigte die Transaktion am Freitag in einer offiziellen Mitteilung.
Über den Kaufpreis wurde zunächst Stillschweigen vereinbart, doch nach Informationen aus dem Umfeld der Transaktion liegt der Wert des Deals im Bereich von 200 bis 250 Millionen US-Dollar. Das berichtet Bloomberg am Freitag.
Die Renk-Aktie verliert am Freitag rund 2,5 Prozent. Nach einem 52-Wochen-Tief in der vergangenen Woche hatte sich die Aktie in den vergangenen Tagen mit zweistelligen Kursgewinnen erholt.
David Brown Defence gehört zur Gruppe David Brown Santasalo, die vom Private-Equity-Haus Stellex Capital Management gehalten wird. Stellex hatte die Gruppe 2023 übernommen. Das Unternehmen sitzt in Huddersfield im nordenglischen West Yorkshire und betreibt dort ein Werk, das auf eine mehr als 120 Jahre alte Geschichte zurückgeht.
Für Renk ist der Zukauf in erster Linie ein Technologiegewinn: David Brown Defence entwickelt maßgeschneiderte Antriebsstränge für Marine- und Landanwendungen. Mit der Übernahme sichert sich Renk Zugang zu Technologien für U-Boot-Antriebssysteme. Bislang ist Renk vor allem als Zulieferer für Kampfpanzer bekannt. Das Unternehmen beliefert unter anderem die Produktion des deutschen Leopard 2 sowie des französischen Leclerc. Daneben stellt der Konzern Pumpen, Kompressoren und Getriebe für die Öl- und Gasindustrie her.
Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion
Die RENK Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,49 % und einem Kurs von 46,93EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:07 Uhr) gehandelt.