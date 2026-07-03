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    Krypto legt zu

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    Ethereum führt Rallye nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten an

    Bitcoin und Ethereum setzen ihre Erholung fort. Das Ende der zehntägigen ETF-Abflüsse sowie schwache US-Konjunkturdaten sorgen für neue Kauflaune.

    Für Sie zusammengefasst
    Krypto legt zu - Ethereum führt Rallye nach schwachen US-Arbeitsmarktdaten an
    Foto: Dall-E

    Nach einer turbulenten Handelswoche sorgen schwächer als erwartete US-Arbeitsmarktdaten, massive Short-Liquidationen und die Rückkehr von Kapital in US-Spot-Bitcoin-ETFs für eine deutliche Erholung der wichtigsten Kryptowährungen. Besonders Ethereum sticht mit einer starken Kursrallye hervor und lässt Bitcoin sowie den Gesamtmarkt hinter sich.

    Bitcoin notiert am Freitagvormittag bei 61.720 US-Dollar und gewinnt damit 2,18 Prozent. Ethereum steigt um 6,37 Prozent auf 1.726 US-Dollar. XRP steigt ebenfalls kräftig und verteuert sich um 3,84 Prozent auf 1,10 US-Dollar. Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptomarktes wächst um 2,38 Prozent auf 2,14 Billionen US-Dollar.

    Short-Squeeze treibt Kurse nach oben

    Ein wesentlicher Treiber der Erholung ist eine massive Welle an Liquidationen auf der Short-Seite. Daten von Coinglass zufolge wurden innerhalb von 24 Stunden Krypto-Positionen im Wert von 440 Millionen US-Dollar zwangsweise geschlossen. Davon entfielen 281 Millionen US-Dollar auf Leerverkäufer, während Long-Positionen lediglich 159 Millionen US-Dollar verloren.

    Schwacher US-Arbeitsmarkt verändert Zinserwartungen

    Unterstützung erhält der Kryptomarkt zudem von der makroökonomischen Seite. Die US-Wirtschaft schuf im Juni lediglich 57.000 neue Arbeitsplätze und blieb damit deutlich hinter den Markterwartungen von 114.000 Stellen zurück. Gleichzeitig wurde der Beschäftigungszuwachs des Vormonats um 43.000 Stellen nach unten revidiert.

    Die Arbeitslosenquote sank auf 4,2 Prozent. In der Folge reduzierten Marktteilnehmer ihre Erwartungen an weitere Zinserhöhungen durch die US-Notenbank deutlich. Laut Prognosemärkte liegt die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve die Zinsen auf ihrer Juli-Sitzung unverändert lässt, inzwischen bei 82,4 Prozent.

     

    Kapital kehrt in Bitcoin-ETFs zurück

    Ein weiteres positives Signal kommt vom ETF-Markt. Die in den USA zugelassenen Spot-Bitcoin-ETFs verzeichneten am Donnerstag Nettozuflüsse in Höhe von 221,7 Millionen US-Dollar. Es handelt sich um den stärksten Tageszufluss seit zwei Monaten und gleichzeitig um das Ende einer zehntägigen Abflussserie.

    Besonders gefragt war der Fidelity Bitcoin ETF FBTC, der 165,96 Millionen US-Dollar einsammelte. Es folgten der ARKB ETF mit 91,84 Millionen US-Dollar sowie der HODL ETF mit 4,35 Millionen US-Dollar.

    Eine Ausnahme bildete der Marktführer BlackRock. Der größte Spot-Bitcoin-ETF IBIT musste Nettoabflüsse von 40,43 Millionen US-Dollar hinnehmen.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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