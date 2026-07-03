Was hinter Sandisks neuem Chip steckt, könnte Rechenzentren verändern

Sandisk hat mit der Auslieferung von Mustern seiner neuen BiCS10-Technologie begonnen. Die zehnte Generation des 3D-NAND-Flashspeichers soll eine deutlich höhere Speicherdichte, mehr Leistung und einen geringeren Energieverbrauch bieten. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

Kern der neuen Technologie ist ein Speicherchip mit 1 Terabit und Triple-Level-Cell-Technologie. Nach Angaben von Sandisk erreicht BiCS10 eine Speicherdichte von mehr als 29 Gigabit pro Quadratmillimeter. Gegenüber der derzeit in Serienfertigung befindlichen BiCS8-Generation steigt die Bitdichte damit um 59 Prozent.

Zugleich erhöht sich die Schnittstellengeschwindigkeit auf bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das entspricht einer Verbesserung von 33 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration.

Fokus auf Energieeffizienz

Neben der höheren Leistung setzt Sandisk auf einen niedrigeren Stromverbrauch. Beim Dateneingang soll der Energiebedarf um 10 Prozent sinken. Beim Datenausgang reduziert er sich laut Unternehmensangaben sogar um 34 Prozent gegenüber BiCS8.

Die neue Speicherlösung basiert auf der hauseigenen BiCS-Architektur sowie der sogenannten CMOS directly Bonded to Array-Technologie. Dabei werden Logik- und Speicherbausteine zunächst auf getrennten Wafern gefertigt und anschließend präzise miteinander verbunden.

Ausrichtung auf KI- und Datenanwendungen

Mit 332 Speicherebenen, Unterstützung für Toggle DDR6.0 sowie weiteren Technologien zur Beschleunigung der Datenübertragung richtet Sandisk die neue Generation gezielt auf datenintensive Anwendungen aus. Dazu zählen insbesondere Künstliche Intelligenz, moderne Rechenzentren und leistungsstarke Computersysteme.

"Da die Welt immer vernetzter, datenintensiver und intelligenter wird, spielt NAND eine zunehmend geschäftskritische Rolle bei der Bereitstellung der Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit, die moderne Rechenanwendungen erfordern", sagte Technologiechef Alper Ilkbahar laut der Mitteilung.

Der Manager verwies auf die Fortschritte der vorherigen Generation und erklärte: "Mit BiCS10 TLC bauen wir auf dieser bewährten Grundlage auf, um unseren Kunden schnellere Schnittstellengeschwindigkeiten, eine höhere Bitdichte und eine verbesserte Energieeffizienz zu bieten."

Wichtiger Schritt auf der Technologie-Roadmap

Für Sandisk markiert die Bemusterung von BiCS10 einen weiteren Meilenstein bei der Weiterentwicklung von NAND-Flashspeichern. Das Unternehmen sieht die Technologie als Grundlage für künftige Anwendungen mit hohen Datenmengen und wachsendem KI-Bedarf. Die neue Generation soll dabei sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit moderner Speicherlösungen verbessern.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 1.640EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

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