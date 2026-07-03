🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSanDisk Corporation AktievorwärtsNachrichten zu SanDisk Corporation

    Der Markt schaut genau hin

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Was hinter Sandisks neuem Chip steckt, könnte Rechenzentren verändern

    Sandisk bringt die 10. Generation seiner 3D-NAND-Technologie an den Start. Die neue Lösung verspricht mehr Leistung, höhere Dichte und geringeren Energiebedarf.

    Für Sie zusammengefasst
    Der Markt schaut genau hin - Was hinter Sandisks neuem Chip steckt, könnte Rechenzentren verändern
    Foto: PAUL SAKUMA - AP

    Sandisk hat mit der Auslieferung von Mustern seiner neuen BiCS10-Technologie begonnen. Die zehnte Generation des 3D-NAND-Flashspeichers soll eine deutlich höhere Speicherdichte, mehr Leistung und einen geringeren Energieverbrauch bieten. Das teilte das Unternehmen in einer Pressemitteilung mit.

    Mehr Speicherkapazität auf gleicher Fläche

    Kern der neuen Technologie ist ein Speicherchip mit 1 Terabit und Triple-Level-Cell-Technologie. Nach Angaben von Sandisk erreicht BiCS10 eine Speicherdichte von mehr als 29 Gigabit pro Quadratmillimeter. Gegenüber der derzeit in Serienfertigung befindlichen BiCS8-Generation steigt die Bitdichte damit um 59 Prozent.

    Zugleich erhöht sich die Schnittstellengeschwindigkeit auf bis zu 4,8 Gigabit pro Sekunde. Das entspricht einer Verbesserung von 33 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration.

    Fokus auf Energieeffizienz

    Neben der höheren Leistung setzt Sandisk auf einen niedrigeren Stromverbrauch. Beim Dateneingang soll der Energiebedarf um 10 Prozent sinken. Beim Datenausgang reduziert er sich laut Unternehmensangaben sogar um 34 Prozent gegenüber BiCS8.

    Die neue Speicherlösung basiert auf der hauseigenen BiCS-Architektur sowie der sogenannten CMOS directly Bonded to Array-Technologie. Dabei werden Logik- und Speicherbausteine zunächst auf getrennten Wafern gefertigt und anschließend präzise miteinander verbunden.

    Ausrichtung auf KI- und Datenanwendungen

    Mit 332 Speicherebenen, Unterstützung für Toggle DDR6.0 sowie weiteren Technologien zur Beschleunigung der Datenübertragung richtet Sandisk die neue Generation gezielt auf datenintensive Anwendungen aus. Dazu zählen insbesondere Künstliche Intelligenz, moderne Rechenzentren und leistungsstarke Computersysteme.

    "Da die Welt immer vernetzter, datenintensiver und intelligenter wird, spielt NAND eine zunehmend geschäftskritische Rolle bei der Bereitstellung der Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit, die moderne Rechenanwendungen erfordern", sagte Technologiechef Alper Ilkbahar laut der Mitteilung.

    Der Manager verwies auf die Fortschritte der vorherigen Generation und erklärte: "Mit BiCS10 TLC bauen wir auf dieser bewährten Grundlage auf, um unseren Kunden schnellere Schnittstellengeschwindigkeiten, eine höhere Bitdichte und eine verbesserte Energieeffizienz zu bieten."

    Wichtiger Schritt auf der Technologie-Roadmap

    Für Sandisk markiert die Bemusterung von BiCS10 einen weiteren Meilenstein bei der Weiterentwicklung von NAND-Flashspeichern. Das Unternehmen sieht die Technologie als Grundlage für künftige Anwendungen mit hohen Datenmengen und wachsendem KI-Bedarf. Die neue Generation soll dabei sowohl die Leistungsfähigkeit als auch die Wirtschaftlichkeit moderner Speicherlösungen verbessern.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SanDisk Corporation Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +7,89 % und einem Kurs von 1.640EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:01 Uhr) gehandelt.

    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1722,00$, was einem Rückgang von -1,32% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Der Markt schaut genau hin Was hinter Sandisks neuem Chip steckt, könnte Rechenzentren verändern Sandisk bringt die 10. Generation seiner 3D-NAND-Technologie an den Start. Die neue Lösung verspricht mehr Leistung, höhere Dichte und geringeren Energiebedarf.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     