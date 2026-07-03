Deutschland schrumpft weiter: Doch eine Zahl macht plötzlich Hoffnung

Ein Wert unter 50,0 deutet auf eine Kontraktion hin, und je weiter er unter diesen Wert fällt, desto schneller verläuft die Kontraktion. Der Wert vom Juni, der höchste seit Beginn des Abschwungs im April, deutet somit nur auf eine moderate Rückgangsrate hin. Phil Smith, stellvertretender Direktor für Wirtschaft bei S&P Global Market Intelligence, sagte dazu: "Der Dienstleistungssektor leidet weiterhin unter dem allgemein schwierigeren wirtschaftlichen Umfeld seit Beginn des Nahostkrieges."

Der deutsche Dienstleistungssektor schrumpfte im Juni den dritten Monat in Folge. Die schwächere Nachfrage, belastet durch höhere Preise und ein geringeres Marktvertrauen, wirkte sich weiterhin negativ auf die Aktivität aus, wie eine Reuters-Umfrage am Freitag zeigte. Der endgültige HCOB Germany Services Purchasing Managers' Index, der von S&P Global erstellt wurde, stieg im Juni auf 48,6, nach 48,1 im Mai, fast zwei Punkte höher als der erste Wert von 46,8. Damit sind die finalen Zahlen deutlich weniger schlecht als der erste Schock. Der vorläufige Service-PMI lag nur bei 46,8 Punkten, final wurden daraus 48,6 Punkte. Auch der Composite-PMI wurde von zunächst 48,0 auf 49,5 Punkte hochgesetzt. Das heißt: Deutschland schrumpft weiter, aber der Absturz wirkt weniger hart als zunächst befürchtet.

Das Neugeschäft ging den vierten Monat in Folge zurück, und zwar stärker als im Mai. Unternehmen nannten als Gründe schwierige wirtschaftliche Bedingungen, angespanntere Finanzierungsbedingungen und ein schwaches Vertrauen in den Inlandsmarkt. Auch das Neugeschäft aus dem Ausland sank deutlich. Der Mangel an eingehenden Aufträgen führte auch zu einem weiteren Rückgang des Auftragsbestands, wobei sich das Tempo des Abbaus auf den schnellsten Stand seit August letzten Jahres beschleunigte. Smith ergänzte gegenüber Reuters: "Ein steiler und beschleunigter Rückgang des Arbeitsrückstands deutet auf geringe Kapazitätsauslastung in diesem Sektor hin und lässt vermuten, dass in den kommenden Monaten wenig Bereitschaft zur Neueinstellung bestehen wird."

Die Beschäftigung sank im Juni den sechsten Monat in Folge, allerdings fiel der Rückgang nur geringfügig aus und war der schwächste in diesem Zeitraum. Die Inflation bei den Inputpreisen ging deutlich zurück und erreichte den niedrigsten Stand seit November letzten Jahres, was unter anderem auf niedrigere Kraftstoffpreise zurückzuführen ist. Smith sagte, der nachlassende Kostendruck sei ermutigend, fügte aber hinzu, dass die Dynamik für die kommenden Monate unklar sei, da die Entwicklungen im Nahen Osten weiterhin unvorhersehbar seien. Der endgültige S&P Global Germany Composite PMI, der sowohl den Dienstleistungssektor als auch das verarbeitende Gewerbe umfasst, stieg im Juni auf 49,5 Punkte, nach 48,8 Punkten im Vormonat.

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

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