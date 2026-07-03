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    Vossloh erhält Aufträge aus China

    Für Sie zusammengefasst
    • Vossloh gewinnt zwei Aufträge in der Provinz Shandong
    • Befestigungssysteme für Hochgeschwindigkeitsstrecken
    • Lieferungen ab 2027 Produktion im Werk Kunshan 60 Mio
    Vossloh erhält Aufträge aus China
    Foto: Markus Mainka - stock.adobe.com

    WERDOHL (dpa-AFX) - Vossloh hat zwei Aufträge für Bahn-Neubaustrecken in der Provinz Shandong im Osten Chinas gewonnen. Das Unternehmen werde dabei Hochgeschwindigkeitsverbindungen mit Befestigungssystemen ausstatten, teilte Vossloh am Freitag in Werdohl mit. Die Lieferungen sollen 2027 beginnen, die Produktion erfolge im chinesischen Werk Kunshan. Den Auftragswert bezifferte der Bahntechnikkonzern auf rund 60 Millionen Euro./nas/stk

    Vossloh

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    +12.663,40 %
    ISIN:DE0007667107WKN:766710
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Vossloh Aktie

    Die Vossloh Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,22 % und einem Kurs von 69,60 auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:12 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Vossloh Aktie um +7,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +5,93 %.

    Die Marktkapitalisierung von Vossloh bezifferte sich zuletzt auf 1,33 Mrd..

    Vossloh zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4500 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,83EUR. Von den letzten 6 Analysten der Vossloh Aktie empfehlen 3 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 74,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 87,00EUR was eine Bandbreite von +7,17 %/+26,00 % bedeutet.





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