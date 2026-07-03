Vossloh erhält Aufträge aus China

Guten Morgen!





Die Vossloh AG fliegt meiner Ansicht nach im Moment etwas unter dem Radar der Anleger. Vossloh als reiner Schieneninfratsrukturanbieter wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von dem Infrastrukturprogramm (500 Mrd Sonder"Vermögen") profitieren und sinnvoll wären Investitionen in die Bahn angesichts des Zustands des Netzes mit Sicherheit.

Zudem legt nicht nur Deutschland ein entsprechendes Programm auf - auch in den USA oder Indien z.B. gibt es entsprechende Programme zur Ertüchtigung des Schienennetzes.





Dennoch kommt die Aktie der Vossloh AG nicht so recht vom Fleck. Im Gegenteil ist der Kurs seit Anfang des Jahres um fast 20 % rückläufig.





Dabei hat sich Vossloh in den letzten Jahren deutlich anders im Schienenmarkt positioniert. Vossloh strebt zunehmend an, eine Art "Systempartner" für die Betreiber der Schienennetze weltweit zu werden. Nachdem man früher "nur" Schienen und Weichen angeboten hat, bietet man nach der mMn deutlich unterschätzten Übernahme der Sateba nunmehr auch Betonschwellen in Europa an. In den USA und Australien ist man über weitere Übernahmen schon vorher in den Markt für Betonschwellen eingestiegen.

Hinzu kommt die deutliche Forcierung des Ausbaus der digital unterstützen Wartung der Schienen, um größere Reparaturen möglichst schon im Vorfeld vermeiden zu können.





Vossloh muss die Übernahme der Sateba bilanziell natürlich erst einmal verarbeiten ( die bei der Übernahme des Unternehmens aufgedeckten stillen Reserven bei den Vermögenswerten müssen abgeschrieben werden). Dadurch wirken die Ergebnisse aus Q1 erst einmal "mager" und das dürfte dann auch der Hauptgrund für die aktuelle Kursentwicklung sein. Vossloh hatte als Infratstrukturanbieter zudem immer schon eine gewisse Saisonalität im Geschäft (wenn es draußen kalt ist und friert - ja das gibt es auch manchmal - kann man eher schlecht Schienen und Weichen und Schwellen auswechseln).

Vossloh hält aber an der Prognose für 2026 fest. Der Umsatz soll deutlich steigen (von 1,34 Mrd Euro in 2025 auf (im MIttel der Prognose) 1,61 Mrd Euro in 2026. Auch das EBit wird besser als 2025 erwartet - statt knapp 112 Mio Euro soll es in 2026 im Mittel knapp 125 Mio Euro betragen. Besser zu sehen ist die durch die Übernahme der Sateba entstandene Gewinndynamik wenn man sich das EBITDA anschaut, weil dort die PPA von erwartet 20 Mio Euro nicht enthalten sind. Das EBITDA soll von 179,4 Mio Euro in 2025 um gleich 24 % auf (wieder im Mittel der Prognose) 222,5 Mio Euro steigen. Das zeigt, dass die Satebaübernahme letztendlich sehr positiv zu sehen ist.





Was ich persönlich erfreulich finde ist, dass Vossloh auch eine Langfristprognose aufstellt. Bis 2030 soll der Umsatz auf über 2 Mrd Euro steigen und die EBIT Marge auf mindestens 10%. Die KI meint dazu, dass sich dann das EpS auf im Mittel der Schätzungen 7 Euro erhöhen würde. Gehen wir mal davon aus, dass die KI in dem Fall recht hat, würde das aktuell einem 2030er KGV von etwa 9 entsprechen (dabei sind Kapitalerhöhungen nicht einberechnet). Für einen Infrastrukturanbieter wäre ein derart niedriges KGV eher ungewöhnlich. Vossloh hat in der Vergangenheit schon deutlich höhere Multipel gezeigt. Ich persönlich finde das aktuelle KGV von unter 20 schon vergleichsweise günstig. Das zeigt mMn aber auch die Möglichkeiten, die sich bei Vossloh nach der Übernahme der Sateba ergeben. Das Ergebnis je Aktie wird in den nächsten Jahren ja nicht nach dem "Prinzip Ketchupflasche" bis 2029 etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben und dann plötzlich auf 7 Euro ansteigen sondern sukzessive verbessert werden.





MWB einer der wenigen Anbieter, der sein Research öffentlich zugänglich macht, sieht bei Vossloh eine EpS Entwicklung von 3,24 Euro in 2025 über 3,14 Euro in 2026, über 4,57 Euro in 2027 auf 4,99 Euro in 2028. Nun sollte man sich sicher nicht sklavisch an den Zahlen festbeißen. Aber die Richtung für die nächsten Jahre dürfte einigermaßen klar ersichtlich sein.





https://research-hub.de/companies/vossloh-ag





Für mich persönlich gehört die Vossloh AG daher schon sehr sehr lange in mein Depot. Eine defensive Depotbeimischung mit Potential. Natürlich ist das wie immer nur meine Meinung und keine Empfehlung an andere.