Vossloh erhält Aufträge aus China

Guten Morgen!
Die Vossloh AG fliegt meiner Ansicht nach im Moment etwas unter
dem Radar der Anleger. Vossloh als reiner
Schieneninfratsrukturanbieter wird mit sehr hoher
Wahrscheinlichkeit von dem Infrastrukturprogramm (500 Mrd
Sonder"Vermögen") profitieren und sinnvoll wären Investitionen in
die Bahn angesichts des Zustands des Netzes mit Sicherheit.
Zudem legt nicht nur Deutschland ein entsprechendes Programm auf
- auch in den USA oder Indien z.B. gibt es entsprechende
Programme zur Ertüchtigung des Schienennetzes.
Dennoch kommt die Aktie der Vossloh AG nicht so recht vom Fleck.
Im Gegenteil ist der Kurs seit Anfang des Jahres um fast 20 %
rückläufig.
Dabei hat sich Vossloh in den letzten Jahren deutlich anders im
Schienenmarkt positioniert. Vossloh strebt zunehmend an, eine Art
"Systempartner" für die Betreiber der Schienennetze weltweit zu
werden. Nachdem man früher "nur" Schienen und Weichen angeboten
hat, bietet man nach der mMn deutlich unterschätzten Übernahme
der Sateba nunmehr auch Betonschwellen in Europa an. In den USA
und Australien ist man über weitere Übernahmen schon vorher in
den Markt für Betonschwellen eingestiegen.
Hinzu kommt die deutliche Forcierung des Ausbaus der digital
unterstützen Wartung der Schienen, um größere Reparaturen
möglichst schon im Vorfeld vermeiden zu können.
Vossloh muss die Übernahme der Sateba bilanziell natürlich erst
einmal verarbeiten ( die bei der Übernahme des Unternehmens
aufgedeckten stillen Reserven bei den Vermögenswerten müssen
abgeschrieben werden). Dadurch wirken die Ergebnisse aus Q1 erst
einmal "mager" und das dürfte dann auch der Hauptgrund für die
aktuelle Kursentwicklung sein. Vossloh hatte als
Infratstrukturanbieter zudem immer schon eine gewisse
Saisonalität im Geschäft (wenn es draußen kalt ist und friert -
ja das gibt es auch manchmal - kann man eher schlecht Schienen
und Weichen und Schwellen auswechseln).
Vossloh hält aber an der Prognose für 2026 fest. Der Umsatz soll
deutlich steigen (von 1,34 Mrd Euro in 2025 auf (im MIttel der
Prognose) 1,61 Mrd Euro in 2026. Auch das EBit wird besser als
2025 erwartet - statt knapp 112 Mio Euro soll es in 2026 im
Mittel knapp 125 Mio Euro betragen. Besser zu sehen ist die durch
die Übernahme der Sateba entstandene Gewinndynamik wenn man sich
das EBITDA anschaut, weil dort die PPA von erwartet 20 Mio Euro
nicht enthalten sind. Das EBITDA soll von 179,4 Mio Euro in 2025
um gleich 24 % auf (wieder im Mittel der Prognose) 222,5 Mio Euro
steigen. Das zeigt, dass die Satebaübernahme letztendlich sehr
positiv zu sehen ist.
Was ich persönlich erfreulich finde ist, dass Vossloh auch eine
Langfristprognose aufstellt. Bis 2030 soll der Umsatz auf über 2
Mrd Euro steigen und die EBIT Marge auf mindestens 10%. Die KI
meint dazu, dass sich dann das EpS auf im Mittel der Schätzungen
7 Euro erhöhen würde. Gehen wir mal davon aus, dass die KI in dem
Fall recht hat, würde das aktuell einem 2030er KGV von etwa 9
entsprechen (dabei sind Kapitalerhöhungen nicht einberechnet).
Für einen Infrastrukturanbieter wäre ein derart niedriges KGV
eher ungewöhnlich. Vossloh hat in der Vergangenheit schon
deutlich höhere Multipel gezeigt. Ich persönlich finde das
aktuelle KGV von unter 20 schon vergleichsweise günstig. Das
zeigt mMn aber auch die Möglichkeiten, die sich bei Vossloh nach
der Übernahme der Sateba ergeben. Das Ergebnis je Aktie wird in
den nächsten Jahren ja nicht nach dem "Prinzip Ketchupflasche"
bis 2029 etwa auf dem derzeitigen Niveau bleiben und dann
plötzlich auf 7 Euro ansteigen sondern sukzessive verbessert
werden.
MWB einer der wenigen Anbieter, der sein Research öffentlich
zugänglich macht, sieht bei Vossloh eine EpS Entwicklung von 3,24
Euro in 2025 über 3,14 Euro in 2026, über 4,57 Euro in 2027 auf
4,99 Euro in 2028. Nun sollte man sich sicher nicht sklavisch an
den Zahlen festbeißen. Aber die Richtung für die nächsten Jahre
dürfte einigermaßen klar ersichtlich sein.
https://research-hub.de/companies/vossloh-ag
Für mich persönlich gehört die Vossloh AG daher schon sehr sehr
lange in mein Depot. Eine defensive Depotbeimischung mit
Potential. Natürlich ist das wie immer nur meine Meinung und
keine Empfehlung an andere.