Spitzen Bohrergebnisse und Explorationsstollen: Sunday Creek nimmt Fahrt auf!

- Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Southern Cross Gold Consolidated Ltd.! Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-/Marketingberatervertrag mit Southern Cross Gold Consolidated Ltd. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Erstveröffentlichung: 06.07.2026, 5:36 Uhr Berlin/Zürich ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) liefert bei seinem zu 100 % unternehmenseigenen Sunday-Creek-Projekt im australischen Bundesstaat Victoria weiterhin genau das, was vor allem spekulative Rohstoffanleger sehen wollen: hochgradige Bohrergebnisse, ein wachsendes mineralisiertes System und nun auch den operativen Schritt unter Tage. Sunday Creek liegt rund 60 Kilometer nördlich von Melbourne, in einer historischen Bergbauregion mit guter Infrastruktur.

Was die Story besonders macht ist die Zusammenkunft von Gold und Antimon. Gold bleibt in einem Umfeld aus geopolitischen Risiken, hoher Staatsverschuldung und schwankenden Papierwährungen ein klassischer Wertspeicher. Antimon wiederum gilt als strategisch wichtiges Industriemetall, das unter anderem in Flammschutzmitteln, Halbleitern, Speziallegierungen und militärischen Anwendungen eingesetzt wird. Gleichzeitig ist das Angebot konzentriert und durch Exportkontrollen anfälliger geworden. Sunday Creek könnte dadurch bei erfolgreicher weiterer Exploration strategisch an Gewicht gewinnen.

Zwei jüngste Unternehmensmeldungen bringen neue Dynamik in diese Entwicklung: Southern Cross (WKN: A40QY8) meldete starke Ergebnisse aus den Bereichen Apollo und Apollo East – und nur wenig später den ersten Sprengschuss für den Explorationsstollen. Damit bleibt Sunday Creek nicht nur eine Bohrstory von der Oberfläche, sondern entwickelt sich Schritt für Schritt zu einem wesentlich intensiver erkundbaren Untertageprojekt.

Neue Ergebnisse: hohe Gehalte und wachsendes System

Im Zentrum der jüngsten Meldung stehen sieben weitere Bohrlöcher aus Apollo und Apollo East. Nach Unternehmensangaben sind aktuell elf Bohrgeräte im Einsatz. Für 67 Bohrlöcher stehen noch Analyseergebnisse aus. Das laufende Programm über rund 200.000 Meter soll bis in das erste Quartal 2027 reichen. Für Anleger bedeutet das: Der Nachrichtenfluss sollte in den kommenden Monaten hoch bleiben.

Das stärkste neue Ergebnis lieferte Bohrloch SDDSC202 über 36,6 m mit 6,5 g/t Goldäquivalent, bestehend aus 4,0 g/t Gold und 1,0 % Antimon, ab 700,0 m Bohrtiefe. Innerhalb dieses Abschnitts lagen mehrere hochgradige Teilintervalle, darunter 2,7 m mit 34,0 g/t Goldäquivalent sowie weitere kurze, sehr hochgradige Abschnitte. Einzelne Analysen erreichten bis zu 493 g/t Gold und bis zu 29,1 % Antimon. Solche Werte dürfen nicht mit Durchschnittsgehalten einer späteren Lagerstätte verwechselt werden, zeigen aber eindrucksvoll die außergewöhnliche Metallanreicherung einzelner Quarz-Sulfid-Adern.

Auch SDDSC214W1 lieferte einen wichtigen Baustein: Das Bohrloch erweiterte Apollo East nach Unternehmensangaben um rund 20 Meter nach Osten und enthielt unter anderem 0,5 m mit 251,4 g/t Goldäquivalent. SDDSC217 seinerseits lieferte die bislang flachsten Apollo-East-Ergebnisse und bestätigte einen antimonreichen Bereich näher an der Oberfläche, darunter ein sehr kurzer Abschnitt von 0,1 m mit 130,6 g/t Goldäquivalent. Gerade diese Mischung aus Tiefe, Streichenerweiterung und oberflächennäherer Mineralisierung macht den Explorationsansatz interessant.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Sunday Creek verfügt nach Unternehmensangaben bislang über ein Exploration Target, jedoch noch über keine Mineralressource oder Mineralreserve. Ein Exploration Target ist konzeptioneller Natur. Es ist nicht garantiert, dass weitere Exploration zu einer Ressourcenschätzung, wirtschaftlicher Gewinnbarkeit, einer Minenentscheidung oder späterer Produktion führt.

Erster Sprengschuss: Sunday Creek geht unter Tage

Der zweite Meilenstein ist operativ besonders spannend: Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) meldete den ersten Entwicklungssprengschuss am Sunday-Creek-Exploration-Decline-Portal.

Quelle: Southern Cross Gold Consolidated

Damit beginnt offiziell die untertägige Entwicklung des Explorationsstollens. Nach Unternehmensangaben handelt es sich um den ersten neuen untertägigen Decline in Victoria seit rund 20 Jahren.

Der Grund für diesen Schritt ist einfach: Von untertägigen Bohrplattformen aus lassen sich Zielzonen präziser und oft mit kürzeren Bohrwegen erreichen als von der Oberfläche. Das kann Kosten pro Bohrmeter senken, die Bohrgeschwindigkeit erhöhen und das geologische Modell deutlich verbessern. Nach Unternehmensangaben soll die primäre Decline rund 680 Meter lateral vorgetrieben werden und zunächst untertägige Bohrplattformen in etwa 115 Meter vertikaler Tiefe erschließen; einschließlich der Infrastruktur für die Bohrplattformen sind rund 1.200 Meter Entwicklung vorgesehen.

Damit erhöht Southern Cross Gold (WKN: A40QY8) den Takt: Aus derzeit elf Oberflächenbohrgeräten soll nach Unternehmensplanung perspektivisch eine deutlich größere gleichzeitige Bohrkapazität entstehen. Für ein steil einfallendes, hochgradiges Erzsystem wie Sunday Creek kann dieser Zugang ein erheblicher Vorteil sein, weil Geologen die Strukturen nicht nur über Bohrkerne, sondern später auch direkt unter Tage kartieren und beproben können.

Von Southern Cross Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Southern Cross Gold.

Quelle Video/Interview: https://www.commodity-tv.com/play/southern-cross-gold-large-drill-prog ...

Fazit: Starkes Explorationsmomentum mit klaren Chancen – und klaren Risiken

Southern Cross Gold Consolidated Ltd. (WKN: A40QY8) verbindet bei Sunday Creek mehrere Punkte, die den Wert aus Sicht spekulativer Rohstoffanleger besonders beobachtenswert machen: hochgradige Gold- und Antimonabschnitte, ein großes laufendes Bohrprogramm, ausstehende Analyseergebnisse, ein strategisch interessanter Rohstoffmix und nun den Schritt in die untertägige Exploration. Gelingt es dem Unternehmen, die bisherigen Treffer in ein belastbares geologisches Modell und später in eine Ressource zu überführen, könnte Sunday Creek deutlich an Profil gewinnen.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen: Southern Cross Gold Consolidated Ltd. Unternehmensmeldungen vom 10.06.2026 und 29.06.2026; Sunday-Creek-Projektseite des Unternehmens; SRC-Rohstoff-Reports; Commodity-TV; USGS Mineral Commodity Summary Antimony 2025; eigener Research und Interpretation. Intro-Bild: Symbolbild KI generiert

Wichtiger technischer Hinweis: Alle genannten Bohrdaten stammen aus Unternehmensmeldungen von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und wurden von SRC nicht unabhängig verifiziert. Die angegebenen Abschnitte sind, soweit nicht anders ausgewiesen, berichtete Bohr-/Kernlängen; die wahre Mächtigkeit wird vom Unternehmen für die gemeldeten Intervalle auf etwa 55 % bis 75 % der beprobten Länge geschätzt. Goldäquivalente wurden nach Unternehmensangaben mit AuEq = Au (g/t) + 2,39 × Sb (%) berechnet. Die technischen Angaben wurden laut Unternehmen von Kenneth Bush, Qualified Person gemäß NI 43-101 und Competent Person gemäß JORC, geprüft beziehungsweise genehmigt.

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Dieser Werbeartikel wurde am 01.07.2026 durch einen freien Journalisten für die Swiss Resource Capital AG erstellt. Es handelt sich um eine Marketingmitteilung / einen werblichen Promotiontext zugunsten von Southern Cross Gold Consolidated Ltd. und nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, keine individuelle Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Es wird keine formale Buy-/Sell-/Hold-Einstufung und kein Kursziel abgegeben.

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