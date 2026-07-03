2G Energy: Auftragsexplosion verändert den Ausblick

Besonders viel Aufmerksamkeit erhält das Data-Center-Geschäft. Von vier großen Reservierungen für Kraftwerkskapazitäten wurden inzwischen zwei in verbindliche Aufträge umgewandelt. Damit besteht kurzfristig die Chance auf weitere Großabschlüsse. Zugleich befindet sich 2G bereits in zusätzlichen Gesprächen über neue Projekte. Nach Einschätzung des Managements dürfte das Bestellvolumen im Anlagengeschäft im laufenden Jahr den Umsatz um mindestens das 2,5-Fache übersteigen.

Bei 2G Energy verdichten sich die Hinweise auf eine deutliche Beschleunigung des Wachstums. Vor allem der Boom rund um Rechenzentren entwickelt sich zunehmend zum starken Kurstreiber, denn die Nachfrage nach schnell verfügbaren, dezentralen Energielösungen steigt rasant. Hinzu kommen zusätzliche Impulse aus dem Mining-Sektor, dem wieder anziehenden Biogasgeschäft in Deutschland sowie potenziell aus der Ukraine. Entsprechend hat sich der Auftragseingang im ersten Halbjahr um rund 400 Mio. Euro erhöht – ein starkes Signal für die kommenden Jahre.

Vor diesem Hintergrund erscheint der Wachstumsausblick vielversprechend. Für 2026 wird inzwischen ein Umsatzanstieg von rund 23 Prozent erwartet. Im Folgejahr sollen die Erlöse um weitere 16 bis 27 Prozent zulegen. Parallel dazu dürfte die operative Profitabilität deutlich steigen: Für das laufende Jahr wird eine EBIT-Marge von etwa 10 Prozent (plus/minus 0,5 Prozentpunkte) angepeilt, 2027 soll diese nochmals um mindestens einen Prozentpunkt zulegen. Der bereits erfolgte Ausbau der Produktionskapazitäten unterstreicht, dass sich das Unternehmen auf eine anhaltend hohe Nachfrage vorbereitet hat.

Die rückblickenden Zahlen für 2025 und den Jahresauftakt 2026 wirken dagegen eher wie eine Momentaufnahme vor dem nächsten Wachstumsschub. 2025 stieg der Umsatz trotz Belastungen durch die Einführung eines neuen ERP-Systems auf rund 398 Mio. Euro, während das EBIT wegen höherer Kosten und temporärer Effizienzverluste auf 26,3 Mio. Euro zurückging. Auch das erste Quartal 2026 fiel noch schwächer aus, besitzt wegen der ausgeprägten Saisonalität des Geschäfts jedoch nur begrenzte Aussagekraft.

Angesichts des hohen Auftragstempos könnte selbst der aktuelle Ausblick noch vorsichtig kalkuliert sein. Das eröffnet aus heutiger Sicht weiteres Potenzial – sowohl operativ als auch für die Aktie.

(aktien-globlal.de, erstellt 03.07.26, 11:09 Uhr, veröffentlicht 03.07.26, 11:20 Uhr, bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu potenziellen Interessenkonflikten: https://www.aktien-global.de/impressum/)

Die 2G ENERGY Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,95 % und einem Kurs von 68,80EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:18 Uhr) gehandelt.