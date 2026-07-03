BERENBERG stuft Kion auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion nach einer Veranstaltung für Analysten (Pre-Close-Call) vor den Quartalszahlen von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach einem starken, von Vorzieheffekten begünstigten Jahresauftakt dürfte der Auftragseingang des Gabelstapler-Herstellers nun unter der ursprünglichen Markterwartung liegen, schrieb Lasse Stueben in einer Nachbetrachtung vom Freitag. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) hingegen könnten leicht positiv überraschen./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Kion Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,78 % und einem Kurs von 42,56EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:38 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 47
Kursziel alt: 50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lasse Stueben
Analysiertes Unternehmen: Kion
Aktieneinstufung neu: neutral
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