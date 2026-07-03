BERENBERG stuft Douglas auf 'Buy'
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach einem Treffen mit Managern der Parfümeriekette auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Unternehmensführung sei zuversichtlich, sich durch die Fokussierung auf die Omnichannel-Strategie und durch Selbsthilfemaßnahmen in einem verhaltenen Marktumfeld zurechtzufinden, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Barmittelzufluss der Parfümeriekette sei stark und die Aktie attraktiv bewertet./rob/la/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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Die Douglas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,61 % und einem Kurs von 8,29EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:00 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BERENBERG
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14
Kursziel alt: 14
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Michael Heider
Analysiertes Unternehmen: Douglas
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 14
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