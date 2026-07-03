Dienstleistungsstimmung trübt sich im Juni ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Juni eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 48,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt so erwartet. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 48,7 Punkte ermittelt worden.

Der Indikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.