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    Großbritannien

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    Dienstleistungsstimmung trübt sich im Juni ein

    Für Sie zusammengefasst
    • PMI Dienstleistungssektor in UK fiel auf 48,8
    • Indikator knapp unter 50 signalisiert Schrumpfung
    • Stärkster Rückgang der Auftragseingänge seit 3,5 Jahren
    Großbritannien - Dienstleistungsstimmung trübt sich im Juni ein
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung der Dienstleister in Großbritannien hat sich im Juni eingetrübt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) von S&P Global fiel im Vergleich zum Vormonat um 0,5 Punkte auf 48,8 Punkte, wie S&P am Freitag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Volkswirte hatten dies im Schnitt so erwartet. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 48,7 Punkte ermittelt worden.

    Der Indikator liegt damit knapp unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität.

    "Starker Kostendruck, eine schwache Nachfrage und Unsicherheiten aufgrund des Nahostkonflikts waren die wichtigsten Themen, die von den Unternehmen des Dienstleistungssektors im Juni hervorgehoben wurden", kommentierte Tim Moore, Volkswirt bei S&P Global Market. "Dies führte zu einer fragilen Investitionsstimmung und einer erhöhten Risikoscheu bei den Kunden." Dies habe zu dem stärksten Rückgang bei den Auftragseingängen seit etwas mehr als dreieinhalb Jahren beigetragen.

    Der Indikator für die Gesamtwirtschaft gab etwas stärker als erwartet nach. Der Wert sank um 0,4 Punkte auf 49,3 Punkte. In einer ersten Schätzung war ein Rückgang auf 49,4 Punkte ermittelt worden. Volkswirte hatten hier eine Bestätigung der Erstschätzung erwartet./jsl/stk







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