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    AKTIEN IM FOKUS

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    Versorger stark bei nachlassenden Zinssorgen - Eon führen an

    Für Sie zusammengefasst
    • Versorgerindex bei rund 570 Punkten höchster Stand
    • Nachlassende Zinssorgen und Smartmeter-Reform stützen
    • Eon führte Branche mit fast 4 Prozent Kurssprung
    AKTIEN IM FOKUS - Versorger stark bei nachlassenden Zinssorgen - Eon führen an
    Foto: Arne Dedert - DPA

    FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Aktien aus der Versorgerbranche haben am Freitag weiter Fahrt aufgenommen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Utlities schaffte es bis an seine Charthürde im Bereich 570 Punkten auf das höchste Niveau seit Mai.

    Dabei halfen dem zinssensitiven Sektor nachlassende Sorgen vor US-Zinserhöhungen nach dem Arbeitsmarktbericht vom Donnerstag. Das Versorgergeschäft ist sehr kapitalintensiv, bei steigenden Zinsen verteuern sich Fremdfinanzierungen. Zudem weisen Versorgeraktien eine relativ hohe Dividendenrendite auf - ein Kaufargument, das bei steigenden Marktzinsen weniger zieht. Obendrein sieht das Reformpaket der Bundesregierung vom Donnerstag eine Nachschärfung bei der Umstellung auf intelligente Stromzähler in Deutschland vor - und damit einer wichtigen Voraussetzung für den Erfolg der Energiewende.

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    Die Aktien von Eon führten die Branche am Freitag mit einem Kurssprung um fast 4 Prozent auf knapp 19,10 Euro an. Damit schafften sie es über ihre 100-Tage-Linie und machten den Weg frei in Richtung Jahreshoch vom März bei 20,39 Euro. Analyst Robert Pulleyn von Morgan Stanley hatte sein Kursziel am Donnerstagabend leicht aufgestockt auf 22 Euro. Sein Kollege Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler hatte bereits im Mai 24 Euro angesetzt./ag/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

    Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 57,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +6,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,03 %.

    Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,44 Mrd..

    E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -10,78 %/+25,95 % bedeutet.





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