Versorger stark bei nachlassenden Zinssorgen - Eon führen an

Die Aktien von Eon führten die Branche am Freitag mit einem Kurssprung um fast 4 Prozent auf knapp 19,10 Euro an. Damit schafften sie es über ihre 100-Tage-Linie und machten den Weg frei in Richtung Jahreshoch vom März bei 20,39 Euro. Analyst Robert Pulleyn von Morgan Stanley hatte sein Kursziel am Donnerstagabend leicht aufgestockt auf 22 Euro. Sein Kollege Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler hatte bereits im Mai 24 Euro angesetzt./ag/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur E.ON Aktie

Die E.ON Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,44 % und einem Kurs von 57,70 auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:48 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der E.ON Aktie um +6,79 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,03 %.

Die Marktkapitalisierung von E.ON bezifferte sich zuletzt auf 50,44 Mrd..

E.ON zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5700. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9500 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 19,250EUR. Von den letzten 8 Analysten der E.ON Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 17,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 24,000EUR was eine Bandbreite von -10,78 %/+25,95 % bedeutet.