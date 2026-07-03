DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli dürften eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie zum Jahresauftakt belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte stagniert haben und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 6 Prozent gestiegen sein./rob/gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Lars Vom-Cleff

Analysiertes Unternehmen: Befesa

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 35

Kursziel alt: 37

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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