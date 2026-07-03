DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Befesa auf 'Hold'
Foto: Siarhei - 356130783
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Befesa von 37 auf 35 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Zahlen zum zweiten Quartal am 29. Juli dürften eine ähnliche Geschäftsentwicklung wie zum Jahresauftakt belegen, schrieb Lars Vom-Cleff in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der Umsatz sollte stagniert haben und das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) um 6 Prozent gestiegen sein./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.07.2026 / 08:05 / CET
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Die Befesa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,44 % und einem Kurs von 31,00EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 11:43 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Befesa
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 35
Kursziel alt: 37
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Lars Vom-Cleff
Analysiertes Unternehmen: Befesa
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