Rendite statt Zinsen
Starke Rendite, stabile Ausschüttung – diese Aktie überzeugt Dividendenjäger
Diese Aktie überzeugt mit konstanter Dividendensteigerung, robustem Geschäftsmodell und nachhaltiger Ausschüttungspolitik – ein echter Favorit für Einkommensinvestoren.
Kaneka ist ein japanischer Chemie- und Materialkonzern mit Fokus auf Spezialkunststoffe, funktionale Chemikalien, Lebensmittelzutaten, Pharma- und Biotechprodukte. Starke Position in Nischen wie PVDF, Schaumstoffen, Nahrungsergänzung (Coenzym Q10). Wettbewerber: Mitsubishi Chemical, Sumitomo Chemical, BASF, Dow. USP: hohe Spezialisierung, Technologiefokus, breite Nischenbasis.
Dividenden & passives Einkommen: Mit KANEKA nachhaltige Einkommensströme aufbauen
KANEKA gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +3,64 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +17,55 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,32 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung
solide.
Wer vor fünf Jahren in KANEKA investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +35,53 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
KANEKA verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +3,64 %.
Mit +3,64 % Dividendenrendite bietet KANEKA ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +17,55 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen KANEKA für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +3,64 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,32.
KANEKA weißt eine Marktkapitalisierung von 1,97 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +3,64 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
KANEKA Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026
Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die KANEKA Aktie. Mit einer Performance von +2,30 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?
Beispielrechnung für 12.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 12.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +3,64 %, eine Investition von etwa 329.671€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2027
|210,00
|+31,25 %
|+3,64 %
|2026
|160,00
|+23,08 %
|+3,51 %
|2025
|130,00
|+18,18 %
|+3,25 %
|2024
|110,00
|0,00 %
|+2,78 %
Warum KANEKA für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +3,64 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +17,55 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 12,32
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
KANEKA Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-1,59 %
|1 Monat
|+1,98 %
|3 Monate
|+13,19 %
|1 Jahr
|+31,49 %
Informationen zur KANEKA Aktie
Es gibt 63 Mio. KANEKA Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,97 Mrd. € wert.
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Ob die KANEKA Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KANEKA Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.