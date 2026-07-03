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    Besonders beachtet!

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    Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Rheinmetall Aktie bisher Verluste von -1,52 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Rheinmetall Aktie.

    Besonders beachtet! - Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.07.2026
    Foto: David Young - dpa

    Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

    Wie hat sich die Rheinmetall-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.085,80 und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,80  entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,53 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,10 % hinnehmen.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +18,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -29,06 % erlebt.

    Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +18,74 %
    1 Monat -9,11 %
    3 Monate -29,10 %
    1 Jahr -35,65 %
    Stand: 03.07.2026, 11:56 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Rheinmetall im Vorfeld und nach dem Q2/2026-Bericht. Kernpunkte sind die Quiet Period (07.07.–06.08.2026) und der Ad-hoc zur Absage des F126-Programms sowie potenzielle Umsatz-/Ergebnissteigerungen im Q2 gegenüber Q2/2025 (signifikantes Wachstum, Umsatz ca. 3,88 Mrd.). Zudem diskutieren Anleger NATO-Aufträge, CEO-Käufe vor der Berichtslage und mögliche Kursbewegungen.

    Zur Rheinmetall Diskussion

    Informationen zur Rheinmetall Aktie

    Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,88 Mrd. € wert.

    Aktien Top-News - Rheinmetall mit Rallye-Chance - Abivax, Hensoldt, Infineon, Lang & Schwarz und SAP


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    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft RHEINMETALL AG auf 'Buy'


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    Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

    BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Thales notiert im Minus, mit -0,33 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,89 %. Lockheed Martin legt um +0,29 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,46 %.

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    Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Rheinmetall

    -0,16 %
    +18,74 %
    -9,11 %
    -29,10 %
    -35,65 %
    +343,34 %
    +1.225,05 %
    +1.909,93 %
    +47.409,71 %
    ISIN:DE0007030009WKN:703000
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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