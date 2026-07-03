Rheinmetall Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.07.2026

Die Rheinmetall Aktie notiert aktuell bei 1.085,80€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -1,52 % nachgegeben, was einem Verlust von -16,80 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,53 %, geht es heute bei der Rheinmetall Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Rheinmetall ist ein Rüstungs- und Automobilzulieferkonzern (Defence & Powertrain). Kernprodukte: Munition, Artillerie- und Flugabwehrsysteme, Militärfahrzeuge (u.a. Boxer), Sensorik, Triebstrang- und Emissionssysteme. Starke Stellung im europäischen Verteidigungsmarkt, Profiteur steigender Verteidigungsetats. Wichtige Konkurrenten: BAE Systems, Leonardo, Thales, KNDS. USP: Systemintegrator, starke Munitionskompetenz, enge NATO-Verflechtung.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Rheinmetall Aktionäre einen Verlust von -29,10 % hinnehmen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Rheinmetall Aktie damit um +18,74 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,11 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Rheinmetall eine negative Entwicklung von -29,06 % erlebt.

Rheinmetall Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,74 % 1 Monat -9,11 % 3 Monate -29,10 % 1 Jahr -35,65 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Rheinmetall Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:56 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung von Rheinmetall im Vorfeld und nach dem Q2/2026-Bericht. Kernpunkte sind die Quiet Period (07.07.–06.08.2026) und der Ad-hoc zur Absage des F126-Programms sowie potenzielle Umsatz-/Ergebnissteigerungen im Q2 gegenüber Q2/2025 (signifikantes Wachstum, Umsatz ca. 3,88 Mrd.). Zudem diskutieren Anleger NATO-Aufträge, CEO-Käufe vor der Berichtslage und mögliche Kursbewegungen.

Informationen zur Rheinmetall Aktie

Es gibt 46 Mio. Rheinmetall Aktien. Damit ist das Unternehmen 49,88 Mrd. € wert.

Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo „die Musik spielt” und welche Themen an der Börse aktuell besonders stark im Fokus stehen. Und hier entscheidet …

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Rheinmetall von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen am 6. August dürften eine Wachstumsbeschleunigung belegen, schrieb Christoph Laskawi in einem am …

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rheinmetall nach einem Zwischenbericht von 1500 auf 1350 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie des Rüstungskonzerns bis 2030 gesenkt, …

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von BAE Systems, Thales und Co.

BAE Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,78 %. Thales notiert im Minus, mit -0,33 %. General Dynamics notiert im Minus, mit -0,89 %. Lockheed Martin legt um +0,29 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,46 %.

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Ob die Rheinmetall Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Rheinmetall Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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