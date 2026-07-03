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    Besonders beachtet!

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    ThyssenKrupp Aktie mit starker Tagesperformance - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die ThyssenKrupp Aktie bisher um +4,69 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der ThyssenKrupp Aktie.

    Besonders beachtet! - ThyssenKrupp Aktie mit starker Tagesperformance - 03.07.2026
    Foto: Roland Weihrauch - dpa

    Thyssenkrupp ist ein diversifizierter Industriekonzern mit Fokus auf Stahl, Werkstoffe, Anlagenbau, Automotive- und Marine-Technik. Hauptprodukte: Qualitätsstahl, Komponenten, Industrieanlagen, Marine- und Antriebstechnik. Marktstellung: Bedeutender europäischer Stahl- und Industriezulieferer im Umbau. Konkurrenten: ArcelorMittal, Salzgitter, Voestalpine, Siemens, GE. USP: Werkstoff-Know-how, Engineering-Tiefe, integrierte Wertschöpfung, Wasserstoff-/Grünstahl-Projekte.

    Wie hat sich die ThyssenKrupp-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von ThyssenKrupp. Mit einer Performance von +4,69 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +8,19 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der ThyssenKrupp Aktie. Nach einem Plus von +8,19 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 11,830, mit einem Plus von +4,69 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von ThyssenKrupp über einen Zuwachs von +45,51 % freuen.

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    Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um +8,13 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,24 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von ThyssenKrupp einen Anstieg von +23,08 %.

    ThyssenKrupp Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +8,13 %
    1 Monat -3,24 %
    3 Monate +45,51 %
    1 Jahr +62,72 %
    Stand: 03.07.2026, 11:57 Uhr

    Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,36 Mrd. € wert.

    thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: thyssenkrupp AG thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 03.07.2026 / 11:08 CET/CEST Dissemination of …

    So schlagen sich die Wettbewerber von ThyssenKrupp

    Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,83 %. Salzgitter notiert im Plus, mit +4,67 %. voestalpine notiert im Plus, mit +3,30 %. ArcelorMittal legt um +3,40 % zu

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    Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur ThyssenKrupp Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    ThyssenKrupp

    +5,04 %
    +8,13 %
    -3,24 %
    +45,51 %
    +62,72 %
    +110,74 %
    +66,08 %
    -21,09 %
    +52,63 %
    ISIN:DE0007500001WKN:750000
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    Verfasst von Markt Bote
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