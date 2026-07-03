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    Besonders beachtet!

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    Moderna Aktie gut behauptet +1,25 % - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Moderna Aktie bisher um +1,25 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Moderna Aktie.

    Besonders beachtet! - Moderna Aktie gut behauptet +1,25 % - 03.07.2026
    Foto: Bill Sikes - dpa

    Moderna ist ein Pionier in der mRNA-Technologie mit einer starken Marktpräsenz durch seinen COVID-19-Impfstoff und einer vielversprechenden Pipeline für zukünftige Therapien.

    Wie hat sich die Moderna-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +1,25 % konnte die Moderna Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +9,51 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Moderna Aktie. Nach einem Plus von +9,51 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 70,65. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Moderna Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +74,62 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Moderna Aktie damit um +40,79 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +84,02 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +183,99 % gewonnen.

    Moderna Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +40,79 %
    1 Monat +84,02 %
    3 Monate +74,62 %
    1 Jahr +183,00 %
    Stand: 03.07.2026, 11:57 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Moderna Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion aktuell vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und technische Signale bei Moderna. Heute gibt es in den USA keine Handelsimpulse. Es geht um Opening-Gap-ups, deren mögliche Schließung, sowie hohes Volumen und Short-Positionen. Fundamente (Umsatz) werden diskutiert, doch dominiert die Frage nach fairem Wert: etwa 100 USD, mit Widerständen um 74 USD und einem Ziel bei 118-120 USD. Institutionen/Insider-Beteiligung wird kritisch gesehen; Analystenziele sind niedrig.

    Zur Moderna Diskussion

    Informationen zur Moderna Aktie

    Es gibt 397 Mio. Moderna Aktien. Damit ist das Unternehmen 28,03 Mrd. € wert.

    Moderna-Aktie mit +266% – bald über 100 US$?


    Die Moderna-Aktie befindet sich seit November 2025 in einer beeindruckenden Aufwärtsbewegung und hat seither rund +266% an Wert gewonnen. Zusätzlichen Rückenwind erhielt der Biotech-Titel zuletzt durch einen Kursanstieg von rund +10% am gestrigen Handelstag. Damit rückt nun die psychologisch wichtige Marke von 100 US$ in den Fokus der Anleger. Entscheidend wird sein, ob die Aktie […] The post Moderna-Aktie mit +266% – bald über 100 US$? first appeared on sharedeals.de.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Pfizer, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,35 %. Sanofi notiert im Minus, mit -1,01 %. Novavax notiert im Minus, mit -0,47 %. BioNTech verliert -0,47 %

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    Ob die Moderna Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Moderna Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Moderna

    +1,22 %
    +40,79 %
    +84,02 %
    +74,62 %
    +183,00 %
    -36,89 %
    -64,72 %
    +269,79 %
    ISIN:US60770K1079WKN:A2N9D9
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