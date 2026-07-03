Rheinmetall-Coup in Afrika: Dieser Auftrag hat es in sich!

Rheinmetall hat im Bereich der mobilen Sanitätseinrichtungen einen bedeutenden Vertriebserfolg in Nordafrika erzielt. Wie das Unternehmen mitteilt, hat die Tochtergesellschaft Rheinmetall Mobile Systeme GmbH im vergangenen Juni mit dem Königreich Marokko einen Vertrag über die Lieferung von insgesamt sieben hochmobilen Feldhospitälern abgeschlossen. Insgesamt gehe ein Feldhospital an das marokkanische Verteidigungsministerium, während weitere sechs Systeme für das Innenministerium bestimmt seien.

Der Auftragswert liegt laut Mitteilung im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Die Auslieferung sei für die Jahre 2027 bis 2028 geplant. Die Abwicklung und Lieferung der Systeme erfolge über einen lokalen Medizingeräte-Distributor. Die Systeme zeichnen sich nach Angaben von Rheinmetall durch ihre extreme Mobilität aus: Im aufgesetzten Zustand sind sie vollständig Lkw-gestützt und können im abgesetzten Betrieb flexibel durch militärische Zelte erweitert werden. Die technologische Basis für diesen Auftrag bilden die von Rheinmetall Mobile Systeme GmbH entwickelten, hochmobilen Hospitäler, die bereits für die ukrainischen Streitkräfte im Einsatz sind. Diese wurden speziell für extreme militärische Umweltanforderungen und hohe Transportbelastungen ausgelegt, wie aus der Mitteilung hervorgeht.