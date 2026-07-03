Volkswagen (VW) Vz Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.07.2026

Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +3,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,50€. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Obwohl sich die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,00 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -28,92 % verloren.

Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -4,57 % 1 Monat -18,80 % 3 Monate -16,00 % 1 Jahr -19,27 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:58 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VW-Vz-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Die Diskussion dreht sich um Zielkurse nahe 98 Euro vs Untergrenzen unter 68 Euro. Befürworter sehen Kursbewegungen als Hinweis auf langfristiges Wachstum; Kritiker warnen vor Risiken wie Verlust des Technologievorsprungs, Umbauplänen, China-Modellen und relativer Marktkapitalisierung gegenüber Wettbewerbern.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,40 Mrd. € wert.

Gleiche Krise, gleiche Sorgen: Die Beschäftigten von BMW und der VW-Tochter Audi und die bayerische IG Metall stellen sich hinter die bundesweiten Proteste bei Mercedes-Benz . Das ist nicht nur Solidarität, denn auch im Freistaat steht die Branche …

Im Juni `26 haben 12 Analysten die Volkswagen (VW) Vz Aktie eingestuft.

So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,17 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,12 %. Tesla legt um +1,86 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,37 %.

Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Schreibe Deinen Kommentar