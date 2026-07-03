🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsVolkswagen (VW) Vz AktievorwärtsNachrichten zu Volkswagen (VW) Vz

    Besonders beachtet!

    213 Aufrufe 213 0 Kommentare 0 Kommentare

    Volkswagen (VW) Vz Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher um +1,92 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.

    Besonders beachtet! - Volkswagen (VW) Vz Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.07.2026
    Foto: Julian Stratenschulte - dpa

    Volkswagen Vz ist Kern des VW-Konzerns, einem globalen Auto- und Nutzfahrzeughersteller. Hauptprodukte: Pkw (VW, Audi, Škoda, Porsche u.a.), leichte und schwere Nutzfahrzeuge, Finanzdienstleistungen. Starke Marktstellung in Europa, global Top-3 nach Absatz. Wichtige Konkurrenten: Toyota, Stellantis, Hyundai/Kia, GM, Ford, Tesla. Stärken: breite Markenpalette, Skaleneffekte, starke Position im Volumen- und Premiumsegment.

    Volkswagen (VW) Vz Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher deutliche Gewinne verzeichnen und liegt mit +1,92 % im Plus. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,84 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Volkswagen (VW) Vz Aktie. Nach einem Plus von +3,84 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 74,50. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Volkswagen AG Vz!
    Long
    68,42€
    Basispreis
    0,61
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    78,03€
    Basispreis
    0,40
    Ask
    × 14,34
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl sich die Volkswagen (VW) Vz Aktie heute im Plus befindet, mussten ihre Anleger in den letzten drei Monaten einen Kursverlust von -16,00 % hinnehmen.

    Geschenk Bonus Aktion Ihre Lieblingsaktie geschenkt Alle Neukunden, die bis zum 31.07.2026 ein Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen, erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil ausgewählter Aktien im Wert von 50 Euro!

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Volkswagen (VW) Vz Aktie damit um -4,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,80 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die Volkswagen (VW) Vz um -28,92 % verloren.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,57 %
    1 Monat -18,80 %
    3 Monate -16,00 %
    1 Jahr -19,27 %
    Stand: 03.07.2026, 11:58 Uhr

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die VW-Vz-Aktie, vor allem um Kursentwicklung, Bewertung und fundamentale Aussichten. Die Diskussion dreht sich um Zielkurse nahe 98 Euro vs Untergrenzen unter 68 Euro. Befürworter sehen Kursbewegungen als Hinweis auf langfristiges Wachstum; Kritiker warnen vor Risiken wie Verlust des Technologievorsprungs, Umbauplänen, China-Modellen und relativer Marktkapitalisierung gegenüber Wettbewerbern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.

    Zur Volkswagen (VW) Vz Diskussion

    Informationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Es gibt 206 Mio. Volkswagen (VW) Vz Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,40 Mrd. € wert.

    Kollegen von BMW und Audi unterstützen Mercedes-Protest


    Gleiche Krise, gleiche Sorgen: Die Beschäftigten von BMW und der VW-Tochter Audi und die bayerische IG Metall stellen sich hinter die bundesweiten Proteste bei Mercedes-Benz . Das ist nicht nur Solidarität, denn auch im Freistaat steht die Branche …

    Volkswagen (VW) Vz Aktie kaufen oder verkaufen: Analystenbewertungen im Juni `26


    Im Juni `26 haben 12 Analysten die Volkswagen (VW) Vz Aktie eingestuft.

    Wochenvorschau KW 28: Spannende Börsenwoche: Fed-Protokolle, Quartalszahlen und Konjunkturdaten im Fokus


    So schlagen sich die Wettbewerber von Volkswagen (VW) Vz

    BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,30 %. Mercedes-Benz Group notiert im Plus, mit +1,17 %. Toyota notiert im Plus, mit +1,12 %. Tesla legt um +1,86 % zu Stellantis notiert im Minus, mit -1,37 %.

    Volkswagen (VW) Vz Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Volkswagen (VW) Vz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Volkswagen (VW) Vz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Volkswagen (VW) Vz

    +1,48 %
    -4,57 %
    -18,80 %
    -16,00 %
    -19,27 %
    -40,72 %
    -65,44 %
    -35,86 %
    +1.532,48 %
    ISIN:DE0007664039WKN:766403
    Volkswagen (VW) Vz direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Volkswagen (VW) Vz Aktie überzeugt mit Kursplus - 03.07.2026 Am heutigen Handelstag konnte die Volkswagen (VW) Vz Aktie bisher um +1,92 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Volkswagen (VW) Vz Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     