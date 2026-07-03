Carl Zeiss Meditec Aktie - Kurs legt am 03.07.2026 stark zu

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von Carl Zeiss Meditec. Mit einer Performance von +3,75 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Carl Zeiss Meditec Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,22 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 28,74€, mit einem Plus von +3,75 %. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Carl Zeiss Meditec ist ein Medizintechnik-Spezialist für Augenheilkunde und Mikrochirurgie. Hauptprodukte: Diagnostik- und OP-Systeme für Katarakt, Refraktion, Retina, Visualisierung. Starke Marktstellung im Premiumsegment, global präsent. Wichtige Wettbewerber: Alcon, Johnson & Johnson Vision, Bausch + Lomb, Topcon. USP: enge Verzahnung mit Zeiss-Optik, hohe Bildqualität, integrierte digitale Workflow-Lösungen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die Carl Zeiss Meditec Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +11,36 %.

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Allein seit letzter Woche ist die Carl Zeiss Meditec Aktie damit um +3,08 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,44 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von Carl Zeiss Meditec -30,47 % verloren.

Carl Zeiss Meditec Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,08 % 1 Monat +9,44 % 3 Monate +11,36 % 1 Jahr -51,12 %

Informationen zur Carl Zeiss Meditec Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:58 Uhr

Es gibt 89 Mio. Carl Zeiss Meditec Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,56 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Carl Zeiss Meditec

Johnson & Johnson, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,65 %.

Carl Zeiss Meditec Aktie jetzt kaufen?

Ob die Carl Zeiss Meditec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Carl Zeiss Meditec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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