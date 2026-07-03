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    Besonders beachtet!

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    E.ON Aktie steigt auf 19,005€ - 03.07.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die E.ON Aktie bisher um +3,46 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der E.ON Aktie.

    Besonders beachtet! - E.ON Aktie steigt auf 19,005€ - 03.07.2026
    Foto: Mona Wenisch - dpa

    E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

    E.ON Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 03.07.2026

    Mit einer Performance von +3,46 % konnte die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der E.ON Aktie. Nach einem Plus von +3,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,005. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Der Kurs der E.ON Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,86 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die E.ON Aktie damit um +6,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,89 %. Im Jahr 2026 gab es für E.ON bisher ein Plus von +14,19 %.

    E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +6,65 %
    1 Monat +6,89 %
    3 Monate -6,86 %
    1 Jahr +17,81 %
    Stand: 03.07.2026, 11:59 Uhr

    Informationen zur E.ON Aktie

    Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,12 Mrd. € wert.

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    Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    E.ON

    +3,67 %
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    +57,45 %
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    +121,74 %
    +1.271,13 %
    ISIN:DE000ENAG999WKN:ENAG99
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    Verfasst von Markt Bote
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