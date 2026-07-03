E.ON Aktie steigt auf 19,005€ - 03.07.2026

Mit einer Performance von +3,46 % konnte die E.ON Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,79 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der E.ON Aktie. Nach einem Plus von +3,79 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 19,005€. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber verkaufen?

E.ON ist ein führender europäischer Energiekonzern mit Fokus auf Strom- und Gasnetze sowie Energiedienstleistungen für Privat-, Gewerbe- und Industriekunden. Kerngeschäft: Netzbetrieb, Vertrieb, dezentrale Energielösungen. Starke Marktstellung in Deutschland und Europa. Wichtige Wettbewerber: RWE, EnBW, Vattenfall, Engie, Iberdrola. USP: Größe im regulierten Netzgeschäft, Kundenbasis, Energiewende-Know-how.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kurs der E.ON Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -6,86 %.

Allein seit letzter Woche ist die E.ON Aktie damit um +6,65 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +6,89 %. Im Jahr 2026 gab es für E.ON bisher ein Plus von +14,19 %.

E.ON Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,65 % 1 Monat +6,89 % 3 Monate -6,86 % 1 Jahr +17,81 %

Informationen zur E.ON Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:59 Uhr

Es gibt 3 Mrd. E.ON Aktien. Damit ist das Unternehmen 50,12 Mrd. € wert.

Die Aktien aus der Versorgerbranche haben am Freitag weiter Fahrt aufgenommen. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Utlities schaffte es bis an seine Charthürde im Bereich 570 Punkten auf das höchste Niveau seit Mai. Dabei halfen dem …

Die Aktie des Versorgers E.ON (WKN: ENAG99) hatte im Oktober 2022 ein zyklisches Mehrjahrestief bei 7,28 EUR markiert. Der seither laufende primäre Aufwärtstrend ist intakt und beförderte die Preiskurve bis zum März dieses Jahres auf ein Dekadenhoch bei 20,39 EUR. Dort startete eine Abwärtskorrektur, die die Gestalt eines fallenden Keils annahm. Der Wert formte am Korrekturtief bei 17,32 EUR eine bullishe Hammer-Kerze auf dem Supportcluster, resultierend...

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von E.ON

Enel, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,49 %. ENGIE notiert im Plus, mit +3,14 %. RWE notiert im Plus, mit +1,69 %. Iberdrola legt um +0,55 % zu

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Ob die E.ON Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur E.ON Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.