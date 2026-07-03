SAP Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.07.2026

Am heutigen Handelstag musste die SAP Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -2,33 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,32 %, geht es heute bei der SAP Aktie nach unten. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

SAP ist ein führender Anbieter von Unternehmenssoftware (ERP, Cloud- und Datenplattformen, u.a. S/4HANA, Business Technology Platform). Fokus: Digitalisierung von Geschäftsprozessen für Großkonzerne und Mittelstand. Starke Marktstellung im globalen ERP-Segment. Wichtige Konkurrenten: Oracle, Microsoft, Salesforce, Workday. USP: tiefe Prozessintegration, breites Ökosystem, starke Industrie-Templates.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von SAP Verluste von -4,77 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SAP Aktie damit um +8,33 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -13,33 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -32,00 % verloren.

SAP Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,33 % 1 Monat -13,33 % 3 Monate -4,77 % 1 Jahr -43,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SAP Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die charttechnische Lage von SAP: Der Abwärtstrend ist intakt, Gap-Fenster bleiben relevant; wichtige Marken liegen rund 89 € und an der 50-/20-Tage-Linie, eine klare Trendwende ist unklar. Fundamentale Debatten drehen sich um KI-Strategie, Kostendisziplin, selektive Neueinstellungen/Reisen und mögliche Zukäufe (Cognite); die Bewertung gilt als relativ niedrig und Experten sind uneinig, während der DAX neue Höchststände markiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber SAP eingestellt.

Informationen zur SAP Aktie

Es gibt 1 Mrd. SAP Aktien. Damit ist das Unternehmen 171,01 Mrd. € wert.

Der deutsche Aktienmarkt hat seine Vortagesrally am Freitag gebremst fortgesetzt. Rückenwind kommt von der starken Wall Street und einer klaren Erholung der Börsen in Südkorea und Japan, nachdem die KI-Rally dort zuletzt ins Stottern geraten war. …

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

Im Juni `26 haben 7 Analysten die SAP Aktie eingestuft.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,50 %. Microsoft notiert im Minus, mit -0,88 %. Oracle notiert im Plus, mit +1,89 %. ServiceNow verliert -0,95 % Workday (A) notiert im Minus, mit -1,15 %.

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Ob die SAP Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SAP Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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