Gerresheimer Aktie unter starkem Abgabedruck - 03.07.2026

Mit einer Performance von -2,27 % musste die Gerresheimer Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,07 %, geht es heute bei der Gerresheimer Aktie nach unten. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Gerresheimer ist ein Spezialist für Pharma- und Healthcare-Verpackungen. Kernprodukte sind Glas- und Kunststoffbehälter, Spritzen, Inhalatoren und Medizinverpackungen. Das Unternehmen ist global gut positioniert im stark regulierten Pharmamarkt. Wichtige Wettbewerber: Schott, Stevanato, Berry Global. Stärken: breite Technologieplattform, hohe Qualitäts- und Regulierungskompetenz, enge Kundenbindung zu Pharma- und Biotech-Konzernen.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Gerresheimer in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +50,16 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Gerresheimer Aktie damit um +7,22 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,88 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +1,44 % gewonnen.

Gerresheimer Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +7,22 % 1 Monat +7,88 % 3 Monate +50,16 % 1 Jahr -41,95 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Gerresheimer Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Bewertung und Kursentwicklung von Gerresheimer: Diskussionen über korrigierte Bilanzzahlen und ein Leverage von ~4,95 (aEBITDA), mögliche Halbierung der Nettoschulden und Leverage-Reduktion auf ~3 bei Centor-Verkauf, Audits entkräften Bilanzvorwürfe, Zinsschätzung ~4,7–5,7%, technische Marke 28 EUR als Schlüssel (Unter 28 droht Rutsch Richtung 17), starke Intraday-Volatilität, LBBW-Kursziel 28 EUR, Shortquote leicht gesunken.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gerresheimer eingestellt.

Informationen zur Gerresheimer Aktie

Es gibt 35 Mio. Gerresheimer Aktien. Damit ist das Unternehmen 953,30 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Gerresheimer Aktie jetzt kaufen?

Ob die Gerresheimer Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Gerresheimer Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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