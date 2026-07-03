Lang & Schwarz - Aktie bricht ein -6,98 % - 03.07.2026

Die Lang & Schwarz Aktie ist bisher um -6,98 % auf 20,000€ gefallen. Das sind -1,500 € weniger als am letzten Handelstag. Der Kursrückgang der Lang & Schwarz Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -21,82 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -6,98 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Lang & Schwarz ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen in Deutschland, das sich auf den außerbörslichen Handel und die Emission von strukturierten Produkten spezialisiert hat. Es konkurriert mit Tradegate und der Baader Bank und zeichnet sich durch seine Innovationskraft und Spezialisierung im außerbörslichen Handel aus.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Lang & Schwarz Verluste von -25,38 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Lang & Schwarz Aktie damit um -29,71 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -32,87 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -12,61 % verloren.

Lang & Schwarz Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -29,71 % 1 Monat -32,87 % 3 Monate -25,38 % 1 Jahr -9,79 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Lang & Schwarz Aktie

Stand: 03.07.2026, 11:59 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es aktuell um die Kursbewertung und Fundamentaldaten von Lang & Schwarz. Diskutiert werden der anhaltende Spread unter dem Eigenkapital (ca. 19–22 € je Aktie), die operative Ertragslage (Handelsergebnis 2026/2027, potenziell 41–70 Mio., je nach Laufrate), Dividendenerwartung (~2 € pro Aktie) als Stabilisator sowie Unsicherheit durch TR/PFOF-Risiken und mögliche Going-Private-/Übernahme-Optionen bzw. Aktienrückkäufe. Handelsvolumen und Dividendenrendite werden ebenfalls verglichen; der Kurs bleibt volatil.

Informationen zur Lang & Schwarz Aktie

Es gibt 9 Mio. Lang & Schwarz Aktien. Damit ist das Unternehmen 188,76 Mio. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Deutsche Boerse, Visa (A) und Co.

Deutsche Boerse, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,12 %. Visa (A) notiert im Minus, mit -0,40 %. Cboe Global Markets notiert heute unverändert, mit 0,00 %. Euronext legt um +0,41 % zu

Lang & Schwarz Aktie jetzt kaufen?

Ob die Lang & Schwarz Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lang & Schwarz Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.