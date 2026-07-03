Western Digital Aktie explodiert - 03.07.2026

Die Western Digital Aktie konnte bisher um +6,50 % auf 505,45€ zulegen. Das sind +30,85 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Western Digital Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -9,60 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 505,45€, mit einem Plus von +6,50 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Western Digital ist ein führender US-Anbieter von Speicherlösungen (HDDs, SSDs, Flash-Speicher, Enterprise- und Cloud-Storage). Kernmärkte sind Rechenzentren, PCs, Consumer-Elektronik und Embedded-Anwendungen. Wichtige Wettbewerber: Seagate, Toshiba, Samsung, Micron, SK Hynix, Kioxia. Stärken: breite Produktpalette, vertikale Integration in Flash, starke Position im Enterprise- und Cloud-Segment.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Western Digital Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Exklusiv für wallstreetONLINE User Eröffnen Sie bis zum 31.07.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro. und erhalten Sie einen Anteil Ihrer Lieblingsaktie in unserer Auswahl im Wert von 50 Euro.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Western Digital Aktie damit um -17,04 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -2,59 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Western Digital +219,40 % gewonnen.

Während Western Digital heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US Tech 100 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,03 %. Damit gehört Western Digital heute zu den auffälligeren Werten.

Western Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -17,04 % 1 Monat -2,59 % 3 Monate +81,32 % 1 Jahr +753,75 %

Informationen zur Western Digital Aktie

Stand: 03.07.2026, 12:00 Uhr

Es gibt 345 Mio. Western Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 174,03 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von Western Digital

Micron Technology, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +5,14 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +10,20 %.

Western Digital Aktie jetzt kaufen?

Ob die Western Digital Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Western Digital Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.