Umsatzspitzenreiter
Die meistgehandelten Hebelprodukte und Zertifikate - 03.07.26
Foto: Frank Rumpenhorst - dpa
In den folgenden Tabellen finden sie die umsatzstärksten Knockouts, Optionsscheine und Zertifikate vom 03.07.26 (Stand 12:00 Uhr).
Bei den zugrundelegenden Basiswerten ist Commerzbank AG (+0,11 %) genz vorne. Gefolgt von Micron Technology Inc (+5,14 %), Deutsche Post AG (-0,04 %), Heidelberg Materials (-0,06 %), Deutsche Bank AG (+0,69 %).
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Zertifikate
|Basiswert
|Art
|WKN
|Umsatz
|Commerzbank AG
|
Sonstige
|DK1HN9
|199,77 Tsd.
|Micron Technology Inc
|
Sonstige
|DK1JG1
|111,09 Tsd.
|Deutsche Post AG
|
Classic
|DK1HV1
|100,79 Tsd.
|Heidelberg Materials
|
Classic
|PK7660
|100,34 Tsd.
|Deutsche Bank AG
|
Classic
|PK6KCG
|75,92 Tsd.
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