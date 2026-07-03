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    OTS

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    BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...

    Für Sie zusammengefasst
    • Rund 650 Genossenschaftsbanken stärken Regionen
    • Über 150 Millionen Euro Gesamtunterstützung 2025
    • 9.418 Personentage betriebliche Freiwilligenarbeit
    OTS - BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken / ...
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    Genossenschaftsbanken stärken ihre Regionen mit über 150 Millionen Euro
    Berlin (ots) - Ob Sportverein, Schule, Kindergarten oder gemeinnützige Initiativen: Die rund 650 Genossenschaftsbanken in Deutschland engagieren sich Jahr für Jahr für das Leben vor Ort - nah an den Menschen und ihren Belangen. Ein Ausdruck dessen ist auch ihr hohes gesellschaftliches Engagement. Zum Internationalen Tag der Genossenschaften am 4. Juli 2026 legt der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) heute den Engagementbericht vor, der die Zuwendungen auf bundesweiter Ebene beziffert.

    Demnach haben die Volksbanken und Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken sowie die Spezialinstitute der genossenschaftlichen FinanzGruppe im Jahr 2025 insgesamt 141 Millionen Euro an freiwilligen finanziellen Zuwendungen (Spenden, Sponsoring) bereitgestellt. Zusammen mit weiteren geldwerten Leistungen in Höhe von 6,6 Millionen Euro und dem Einsatz im Corporate Volunteering ergibt sich eine Gesamtunterstützung von über 150 Millionen Euro .

    Mit Corporate Volunteering bringen sich die Institute auch über finanzielle Beiträge hinaus für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein: Ihre Mitarbeitenden unterstützen zahlreiche Projekte durch persönlichen Einsatz. Insgesamt kamen so 9.418 Personentage zusammen, darunter 1.308 Tage allein durch Auszubildende. Der Gegenwert dieses Engagements (gemessen an den Gehaltsstrukturen) entspricht rund 2,9 Millionen Euro.

    Darüber hinaus sind die Genossenschaftsbanken langfristig engagiert: Mit einem Volumen von mehr als 265 Millionen Euro in Stiftungenfördern sie dauerhaft gesellschaftlich relevante Strukturen und Projekte.

    "Gesellschaftlicher Zusammenhalt entsteht dort, wo Menschen und Institutionen füreinander Verantwortung übernehmen. Unsere Mitarbeitenden und Auszubildenden machen Jahr für Jahr erlebbar, wie ernst es ihnen mit den genossenschaftlichen Prinzipien der Teilhabe und des Miteinanders ist", kommentiert Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

    Die Ergebnisse sind Teil des nun veröffentlichten Engagementberichts der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Dieser kann unter
    http://www.bvr.de/Publikationen/Gesellschaftliches_Engagement abgerufen werden.

    Details, Best-Practice-Filme sowie vielfältige Einblicke in das gesellschaftliche Engagement der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken finden sich das ganze Jahr über auf dem bundesweiten Engagementportal http://www.vielefuerviele.de .

    Weitere Informationen zum Internationalen Tag der Genossenschaften 2026 unter dem diesjährigen Motto "Genossenschaften für eine friedliche Welt" finden sich auf http://www.coopsday.coop/ sowie auf
    https://www.dgrv.de/news/internationaler-tag-der-genossenschaften-2026/ .

    Datenhinweis:

    Alle hier und im Engagementbericht verwendeten bundesweiten Daten wurden vom BVR im Frühjahr 2026 ermittelt. 521 Institute (80 Prozent) machten dabei Angaben zu ihrem gesellschaftlichen Engagement. Verwendet werden hier erstmals die Volldaten. Sie wurden nicht hochgerechnet. Addiert wurden diese mit den separat abgefragten Werten der unter http://www.finanzgruppe.de gelisteten Spezialinstitute der genossenschaftlichen Finanzgruppe.

    Pressekontakt:

    Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) Melanie Schmergal, Abteilungsleiterin Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit / Pressesprecherin
    Telefon: (030) 20 21-13 00, mailto:presse@bvr.de, http://www.bvr.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/40550/6307650 OTS: BVR Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenban ken







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