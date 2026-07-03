🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsFTSE 100 IndexvorwärtsNachrichten zu FTSE 100

    Aktien Europa

    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    Leichte Kursgewinne bei ruhigem Geschäft

    Für Sie zusammengefasst
    • Märkte moderat im Plus US Feiertag dämpft
    • Versorger und Autowerte vorne Halbleiter erholen
    • Luxussektor schwächelt Kering und LVMH verlieren
    Aktien Europa - Leichte Kursgewinne bei ruhigem Geschäft
    Foto: Greg Montani - Pexels

    PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag moderat zugelegt. Da in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird und die US-Arbeitsmarktdaten bereits am Vortag veröffentlicht wurden, fehlte es allerdings an Schwung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gewann 0,33 Prozent auf 6.381,16 Punkte. Er markierte damit zwar neue Hochs, ließ es aber an Dynamik fehlen.

    Auch außerhalb des Euroraums verlief das Geschäft zurückhaltend. Der Schweizer SMI verlor 0,17 Prozent auf 14.328,30 Punkte, mit dem britischen FTSE 100 ging es um 0,4 Prozent auf 10.609,91 Punkte nach unten.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu ASML Holding NV!
    Long
    1.534,14€
    Basispreis
    1,15
    Ask
    × 14,19
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    1.740,68€
    Basispreis
    12,71
    Ask
    × 12,64
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Zu dem ruhigen Handelsgeschehen trug bei, dass kommende Woche nur wenige wichtige Konjunkturdaten anstehen und die US-Berichtssaison erst übernächste Woche beginnt. "Die Märkte haben erst einmal Zeit durchzuatmen", stellte Robert Greil, leitender Marktstratege bei Merck Finck, daher fest.

    Wie schon am Vortag waren zinssensible Werte gefragt. Versorger lagen an der Spitze der Gewinner und profitierten damit weiterhin von der Entwarnung, die der US-Arbeitsmarktbericht mit Blick auf Zinserhöhungssorgen gegeben hatte. Auch die gebeutelten Autowerte waren gefragt. Marktanalyst Jochen Stanzl von der Consorsbank machte "neues Interesse an dem, was nicht gut gelaufen ist", aus.

    Halbleiterwerte erholten sich von dem Rücksetzer am Vortag. ASML zogen um über drei Prozent an und profitierten damit von guten Vorgaben aus Fernost, wo das Branchen-Schwergewicht Samsung deutlich zugelegt hatte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen dazu auf einen Bericht, wonach das KI-Unternehmen Anthropic sich in Gesprächen mit dem Konzern über die Produktion eines maßgeschneiderten Halbleiters befindet.

    Fragil bleibt dagegen die Lage im Luxussektor. Nach Erholungsansätzen am Vortag, zu der eine zuversichtliche Studie der UBS beigetragen hatte, schwächelten die Kurse wieder. So verloren Kering 2,6 Prozent und LVMH 1,2 Prozent./mf/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,46 % und einem Kurs von 491,9 auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:04 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um +1,27 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +7,77 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 632,06 Mrd..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.938,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.700,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2.100,00EUR was eine Bandbreite von +4,26 %/+28,79 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien Europa Leichte Kursgewinne bei ruhigem Geschäft Europas Aktienmärkte haben am Freitag moderat zugelegt. Da in den USA wegen eines Feiertags nicht gehandelt wird und die US-Arbeitsmarktdaten bereits am Vortag veröffentlicht wurden, fehlte es allerdings an Schwung. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     