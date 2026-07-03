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    Krankschreibung ab Tag eins? Wüst sieht Klärungsbedarf

    Für Sie zusammengefasst
    • Wüst fordert pragmatische Lösungen zur Krankschreibung
    • Kritik an AU-Pflicht am ersten Tag wegen Praxen
    • Krankschreibung erst am zweiten oder dritten Tag
    Krankschreibung ab Tag eins? Wüst sieht Klärungsbedarf
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Angesichts der geplanten Verschärfung der Krankschreibungen im Job wirbt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) für pragmatische Lösungen. Er habe die Kritik an dem Plan von Union und SPD, eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung schon am ersten Krankheitstag zur Pflicht zu machen, verstanden, sagte Wüst in Düsseldorf vor Journalisten. Dies dürfe nicht zu einer Überforderung der Arztpraxen führen.

    Bei der Umsetzung müsse daher darauf geachtet werden, ob man bereits "am" ersten Tag eine Krankschreibung brauche oder "für" den ersten Tag, unterstrich Wüst. Er halte es für klug, wenn Arbeitnehmer auch erst am zweiten oder dritten Tag der Erkrankung beim Arzt vorstellig werden könnten und für die vorhergehenden Tage die Bescheinigung bekämen. "Insofern ist die Aufregung vielleicht ein guter Anlass zur Klarstellung", sagte Wüst in Richtung Bundesregierung.

    Union und SPD wollen Deutschland mit einem umfassenden Reformpaket aus der Wirtschaftskrise führen. Eine der geplanten Maßnahmen: Die Möglichkeit, sich telefonisch auch ohne Praxisbesuch krankschreiben zu lassen, soll abgeschafft werden./dot/DP/stw






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