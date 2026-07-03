OHB Aktie stark gefragt - 03.07.2026

Die OHB Aktie notiert aktuell bei 294,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +8,09 % zugelegt, was einem Anstieg von +22,00 € entspricht. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die OHB Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -2,16 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 294,00€, mit einem Plus von +8,09 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

OHB ist ein deutscher Raumfahrtkonzern mit Fokus auf Satelliten, Raumfahrtsysteme und bodengestützte Kontrolllösungen. Hauptprodukte: Erdbeobachtungs-, Navigations- und Telekommunikationssatelliten, Services für Institutionen (v.a. ESA, EU) und Verteidigung. Marktstellung: wichtiger europäischer Systemanbieter. Konkurrenten: Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, teilweise Lockheed, Northrop. USP: Agilität, Nischenfokus, starke EU/ESA-Verankerung.

Der heutige Anstieg bei OHB konnte die Verluste der vergangenen drei Monate von -1,09 % nicht vollständig ausgleichen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die OHB Aktie damit um -13,90 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,86 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von OHB +142,22 % gewonnen.

OHB Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -13,90 % 1 Monat -29,86 % 3 Monate -1,09 % 1 Jahr +274,31 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur OHB Aktie

Stand: 03.07.2026, 12:11 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die angekündigte Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten und Verwässerungsrisiken, die Wirkung von Short-Positionen und möglichen Zwangs-Eindeckungen auf Kurs und Volatilität, Zweifel an Zeichnungen zum mutmaßlichen Bezugspreis (~300€ vs. Markt ~270€), ein Rechtsrisiko durch Klagen gegen RFA sowie positive Fundamentalsignale (KI-Kooperation, Interesse am Unternehmen).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber OHB eingestellt.

Informationen zur OHB Aktie

Es gibt 21 Mio. OHB Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,12 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Thales, Airbus und Co.

Thales, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,04 %. Airbus notiert im Plus, mit +0,86 %. Leonardo notiert im Minus, mit -0,50 %. Lockheed Martin legt um +0,29 % zu Northrop Grumman notiert im Minus, mit -0,46 %.

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Ob die OHB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur OHB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.