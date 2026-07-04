Börse, Baby!
Peter Lynch: So findest du Aktien, bevor die Wall Street sie entdeckt!
Man muss kein Wall-Street-Insider sein, um an der Börse zu gewinnen: oft reicht ein wacher Blick im Alltag. So der legendäre Ansatz von Peter Lynch.
Diese Sicht prägte einer der erfolgreichsten Fondsmanager aller Zeiten, Peter Lynch, der 29,2 Prozent Rendite pro Jahr mit seinem Fonds erwirtschaftete.
Von 1977 bis 1990 managte er den Fidelity Magellan Fund und steigerte das Volumen von 20 Millionen auf 14 Milliarden US-Dollar.
Sein berühmtestes Motto lautet dabei wohl: "Kaufe, was du verstehst." Von ihm stammmt auch der Spruch: "If you spend 14 Minutes on economics, you wasted 12 Minutes. I really believe that." Wenn du 14 Minuten Zeit aufwendest, um dich dich mit Ökonomie zu beschäftigen, verschwendest du 12."
Sein Ansatz: Schaue genau auf das Unternehmen. Dafür hatte er als Groth-Investor explizite Kennzahlen, nach denen er Unternehmen bewertete. Gefragt, ob nicht das wirtschaftliche Umfeld Einfluss auf eben jene Unternehmen hätten, lautete sein Antwort: Niemand würde richtig liegen, weil keine Prognose je richtig gewesen sei.
Peter Lynch fand dabei große Aktienideen oft dort, wo andere gar nicht hinschauten: im Supermarkt, im Alltag, bei Marken, Produkten und Trends.
Getreu seinem berühmtesten Motto beweist Peter Lynch, dass die besten Investmentideen sprichwörtlich auf der Straße liegen können.
In dieser Folge der Börsenlegenden bei Börse, Baby! entschlüsseln wir seine zeitlose Strategie und zeigen dir, wie auch du mit offenen Augen die Gewinner-Aktien von morgen entdeckst kannst.
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