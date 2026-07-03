🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Aktie nicht zu bremsen

    221 Aufrufe 221 0 Kommentare 0 Kommentare

    Infineon öffnet neues Milliarden-Werk und lässt Analysten jubeln

    Neues Werk, alte Rekordgeschwindigkeit: Infineon will seine Dresdner Fabrik schneller hochfahren als je zuvor und weckt damit Milliardenfantasien bei Analysten. Was hinter dem Kapazitätssprung steckt.

    Für Sie zusammengefasst
    Aktie nicht zu bremsen - Infineon öffnet neues Milliarden-Werk und lässt Analysten jubeln
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Infineon rüstet seine Chipfabriken massiv auf und verschafft sich damit einen gewaltigen Wachstumspuffer für die kommenden Jahre. Zwei Analysehäuser, Berenberg und Bank of America, haben ihre Kursziele für die Aktie nach Werksbesuchen in Dresden deutlich angehoben und ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Berenberg hebt das Kursziel von 70 auf 100 Euro an, Bank of America bleibt sogar bei 108 Euro.

    Der Aktienkurs des Chipkonzerns hat sich im laufenden Jahr bereits verdoppelt und notiert am Freitag 2,5 Prozent fester bei rund 77 Euro.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Infineon Technologies AG!
    Short
    80,00€
    Basispreis
    0,35
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    71,37€
    Basispreis
    0,67
    Ask
    × 14,56
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Kern der Euphorie ist die neue Smart-Power-Fabrik in Dresden, die am 2. Juli offiziell eröffnet wurde. Anders als frühere Werke soll sie sich binnen zweieinhalb bis drei Jahren voll auslasten lassen, deutlich schneller als der bisherige Fünfjahresrhythmus. Möglich macht das ein effizienteres Anlagendesign sowie bereits gesicherte Lieferplätze für Fertigungsanlagen bis ins Jahr 2028 hinein, mit denen sich Infineon gegen Lieferengpässe absichert.

    Infineon Technologies

    +2,11 %
    -3,90 %
    -12,50 %
    +97,28 %
    +111,76 %
    +103,17 %
    +130,49 %
    +486,79 %
    +9,79 %
    ISIN:DE0006231004WKN:623100
    Infineon Technologies direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Insgesamt rechnet der Konzern vor, ohne den Bau neuer Reinräume zusätzliche Umsätze von rund 30 Milliarden Euro stemmen zu können. Der Löwenanteil davon, etwa 14 Milliarden Euro, entfällt auf das neue Dresdner Werk, den Ausbau in Villach sowie die laufende Erweiterung im malaysischen Kulim. Sollte die Nachfrage stabil bleiben, könnte mit einer weiteren Ausbaustufe in Kulim noch einmal fünf Milliarden Euro an Kapazität hinzukommen. Bank of America geht sogar von bis zu 35 Milliarden Euro aus, sofern Infineon zusätzlich verstärkt auf externe Fertigungspartner setzt.

    Getrieben wird der Optimismus vor allem vom Rechenzentrumsgeschäft. Bank of America rechnet damit, dass Infineon bis 2030 rund 7,5 Milliarden Euro mit Chips für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren umsetzt, ein Anteil von etwa einem Viertel des Konzernumsatzes gegenüber acht Prozent im vergangenen Jahr. Berenberg betont zudem, dass Infineon in nahezu allen Leistungshalbleiter-Technologien die Marktführerschaft beanspruche, wie es im Bericht heißt, das Unternehmen sei "Leader in allen Leistungstechnologien und Materialien".

    Während Dresden künftig auf klassische Siliziumchips für Energie- und Analogtechnik setzt, bleibt die Fertigung von Wide-Bandgap-Halbleitern wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid vor allem den Werken in Villach und Kulim vorbehalten. Gleichzeitig verlagert Infineon einfachere Fertigungsschritte zunehmend aus Deutschland heraus, etwa nach Ungarn und China, während in Thailand noch in diesem Jahr ein neues Backend-Werk starten soll.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

     

    Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 77,37EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 81,20, was eine Steigerung von +4,95% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Reports
    SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie nicht zu bremsen Infineon öffnet neues Milliarden-Werk und lässt Analysten jubeln Neues Werk, alte Rekordgeschwindigkeit: Infineon will seine Dresdner Fabrik schneller hochfahren als je zuvor und weckt damit Milliardenfantasien bei Analysten. Was hinter dem Kapazitätssprung steckt.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     