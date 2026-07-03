Infineon öffnet neues Milliarden-Werk und lässt Analysten jubeln

Der Aktienkurs des Chipkonzerns hat sich im laufenden Jahr bereits verdoppelt und notiert am Freitag 2,5 Prozent fester bei rund 77 Euro.

Infineon rüstet seine Chipfabriken massiv auf und verschafft sich damit einen gewaltigen Wachstumspuffer für die kommenden Jahre. Zwei Analysehäuser, Berenberg und Bank of America, haben ihre Kursziele für die Aktie nach Werksbesuchen in Dresden deutlich angehoben und ihre Kaufempfehlungen bekräftigt. Berenberg hebt das Kursziel von 70 auf 100 Euro an, Bank of America bleibt sogar bei 108 Euro.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Kern der Euphorie ist die neue Smart-Power-Fabrik in Dresden, die am 2. Juli offiziell eröffnet wurde. Anders als frühere Werke soll sie sich binnen zweieinhalb bis drei Jahren voll auslasten lassen, deutlich schneller als der bisherige Fünfjahresrhythmus. Möglich macht das ein effizienteres Anlagendesign sowie bereits gesicherte Lieferplätze für Fertigungsanlagen bis ins Jahr 2028 hinein, mit denen sich Infineon gegen Lieferengpässe absichert.

Insgesamt rechnet der Konzern vor, ohne den Bau neuer Reinräume zusätzliche Umsätze von rund 30 Milliarden Euro stemmen zu können. Der Löwenanteil davon, etwa 14 Milliarden Euro, entfällt auf das neue Dresdner Werk, den Ausbau in Villach sowie die laufende Erweiterung im malaysischen Kulim. Sollte die Nachfrage stabil bleiben, könnte mit einer weiteren Ausbaustufe in Kulim noch einmal fünf Milliarden Euro an Kapazität hinzukommen. Bank of America geht sogar von bis zu 35 Milliarden Euro aus, sofern Infineon zusätzlich verstärkt auf externe Fertigungspartner setzt.

Getrieben wird der Optimismus vor allem vom Rechenzentrumsgeschäft. Bank of America rechnet damit, dass Infineon bis 2030 rund 7,5 Milliarden Euro mit Chips für Künstliche Intelligenz und Rechenzentren umsetzt, ein Anteil von etwa einem Viertel des Konzernumsatzes gegenüber acht Prozent im vergangenen Jahr. Berenberg betont zudem, dass Infineon in nahezu allen Leistungshalbleiter-Technologien die Marktführerschaft beanspruche, wie es im Bericht heißt, das Unternehmen sei "Leader in allen Leistungstechnologien und Materialien".

Während Dresden künftig auf klassische Siliziumchips für Energie- und Analogtechnik setzt, bleibt die Fertigung von Wide-Bandgap-Halbleitern wie Siliziumkarbid und Galliumnitrid vor allem den Werken in Villach und Kulim vorbehalten. Gleichzeitig verlagert Infineon einfachere Fertigungsschritte zunehmend aus Deutschland heraus, etwa nach Ungarn und China, während in Thailand noch in diesem Jahr ein neues Backend-Werk starten soll.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Infineon Technologies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 77,37EUR auf Tradegate (03. Juli 2026, 14:08 Uhr) gehandelt.





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