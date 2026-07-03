🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht
    33 Aufrufe 33 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hausärzte kritisieren geplante Krankschreibungs-Regel

    Für Sie zusammengefasst
    • Attestpflicht ab erstem Krankheitstag kritisiert
    • Gefahr der Überlastung von Praxen in Infektzeiten
    • Keine wissenschaftliche Grundlage für die Maßnahme
    Hausärzte kritisieren geplante Krankschreibungs-Regel
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Vize-Vorsitzende des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Petra Reis-Berkowicz, hat die von der schwarz-roten Koalition geplante Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag scharf kritisiert. "Das ist reine Bürokratie, das ist abstrus", sagte die Ärztin im Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, "Die Welt am Morgen"). "Das ist an der Realität der Menschen vorbei gedacht, und das ist für mich politischer Aktionismus."

    Reis-Berkowicz sagt voraus, es werde "zu einer totalen Überlastung der Praxen" kommen, vor allem in den Infektzeiten wie im Herbst. Ressourcen in den Praxen würden dann fehlgeleitet. "Wir sind ja über die Möglichkeit, dass wir Patienten nur über Telefon versorgen können, sehr glücklich, damit konnten wir ja auch Infekte in der Praxis, Infektionsquellen, wirklich zurückführen."

    Reis-Berkowicz kritisiert: "Das ist sowas von sinnfrei"

    In den Praxen würden jetzt die Zugänge verstopft. Es sei weniger Zeit für chronisch Kranke, die intensivere Betreuung benötigten. Stattdessen müssten sich die Praxen mit Bürokratie beschäftigen, kritisierte die Ärztin. Seine Symptome könne jemand am Telefon genauso schildern. In den Praxen stecke jemand hingegen andere Patienten an und überlaste das Personal. "Das ist sowas von sinnfrei, wir sind entsetzt und können nur den Kopf schütteln, was in den Köpfen dieser Politiker vorgeht, die am realen Leben ja gar nicht mehr teilnehmen", so Reis-Berkowicz.

    Union und SPD wollen Deutschland mit einem umfassenden Reformpaket aus der Wirtschaftskrise führen. Eine der geplanten Maßnahmen: Die Möglichkeit, sich telefonisch auch ohne Praxisbesuch krankschreiben zu lassen, soll abgeschafft werden. Eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung (AU) soll schon am ersten Krankheitstag verpflichtend vorgelegt werden. Reis-Berkowicz bezeichnete die Vorstellung, den hohen Krankenstand mit der neuen Regelung drücken zu können, als "eine Illusion".

    Die Medizinerin hält die Pläne für fachlich unbegründet. Es gebe "keine wissenschaftliche Grundlage", die nachweise, dass eine AU ab dem ersten Tag zu einem niedrigeren Krankenstand führe. Die Zunahme der Krankschreibungen erklärte sie mit statistischen Effekten: die vollständige elektronische Erfassung und die Zunahme der längerfristigen Krankschreibungen, überwiegend psychische Erkrankungen oder körperliche Erkrankungen bei körperlich fordernden Berufen, wie sie erläuterte./cco/DP/stw







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Hausärzte kritisieren geplante Krankschreibungs-Regel Die Vize-Vorsitzende des Bayerischen Hausärztinnen- und Hausärzteverbandes, Petra Reis-Berkowicz, hat die von der schwarz-roten Koalition geplante Attestpflicht ab dem ersten Krankheitstag scharf kritisiert. "Das ist reine Bürokratie, das ist …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     