Linke will geplantes Heizgesetz vor Gericht vorerst stoppen
- Linke reicht Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht ein
- Klage wegen fehlender Klimadaten und Parlamentsrechte
- Umweltverbände warnen vor Rückschritten im Klimaschutz
BERLIN (dpa-AFX) - Die Linke-Fraktion im Bundestag will die Verabschiedung des geplanten neuen Heizgesetzes vorerst stoppen. Dazu sei heute vor dem Bundesverfassungsgericht eine Klage eingereicht worden, sagte Violetta Bock, klimapolitische Sprecherin der Fraktion, in Berlin. Damit solle verhindert werden, dass das neue Gebäudemodernisierungsgesetz im Eilverfahren durchgepeitscht werde - ohne dass Auswirkungen auf die Klimawirkung bekannt seien.
Der Rechtsanwalt Johannes Franke sagte, mit dem neuen Gesetz solle ein "CO2-Kredit zulasten künftiger Gesetzgeber" aufgenommen werden - allerdings in unbekannter Höhe und mit unbekannten Konditionen. "Das ist aus unserer Sicht unzulässig und verletzt Informationsrechte der Abgeordneten und des Deutschen Bundestages."
Die Informationen müssten zwingend noch vor Abschluss des parlamentarischen Verfahrens vorliegen, sagte Franke. Der Eilantrag beim Bundesverfassungsgericht ziele darauf, dass über das Gebäudemodernisierungsgesetz zumindest nicht vor der Sommerpause abgestimmt werde - damit Zeit sei, Informationen zur Klimawirkung noch nachzuliefern.
Auch viele Umweltverbände warnen
Das neue Heizgesetz, das Gebäudemodernisierungsgesetz, könnte in der kommenden Woche vom Bundestag beschlossen werden. Verhandlungen der Koalitionsfraktionen sind aber noch nicht abgeschlossen. Die schwarz-rote Koalition will Kernpunkte der von der früheren Ampel-Regierung beschlossenen Regelungen kippen. Auch viele Umweltverbände warnen vor Rückschritten beim Klimaschutz. Erwartet werden deswegen auch Klagen gegen das Gesetz, wenn es beschlossen wurde.
Im Sommer 2023 hatte das Bundesverfassungsgericht kurz vor dem geplanten Parlamentsbeschluss zum damaligen Heizungsgesetz das Vorhaben vorerst gestoppt. Geklagt hatte der damalige CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann. Die umstrittenen Änderungen des Gebäudeenergiegesetzes wurden dann nach der Sommerpause vom Bundestag beschlossen./hoe/DP/stw
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Kioxia Holdings' shares were untraded in a glut of buy orders Monday morning after the supplier of storage for artificial intelligence data centers reported soaring profit and gave an outlook that trounced expectations.
The Tokyo-based company said it expects to earn an operating profit of ¥1.3 trillion ($8.2 billion) during the June quarter, above the record profit it earned for the full year ended March. Its quarterly profit also surged past expectations, surpassing that of Toyota’s, making Kioxia one of Japan’s most profitable businesses.
Kioxia’s shares are up more than 300% this year. Investors view the company as one of the big beneficiaries of a global AI data center buildout alongside high-bandwidth memory makers. NAND chips are used to help AI accelerators such as those made by Nvidia.
Kioxia, which was spun out of Toshiba in 2018, said it expects demand to strengthen further across a wide range of customers. It’s also in discussions for long-term contracts with several large-scale AI data center clients that seek to secure supplies for calendar 2027 and 2028.
NAND prices more than doubled in the March quarter and are expected to rise further through the rest of this year due to tight supply conditions, the company said. Until recently, Kioxia has struggled to compete against bigger rivals Samsung Electronics and SK Hynix, with less of a cushion to invest during downturns in the chip cycle.
"This is the scorching summer for NAND,” SMBC Nikko Securities analyst Takeru Hanaya said. "We do not see any need for concern over a loosening supply-demand balance.”
Kioxia Chief Financial Officer Yoshihiko Kawamura also said the company plans to announce detailed measures next month to enhance shareholder returns, and is considering dividend payou
Kioxia ist der NAND Spin Off von Toshiba.
- Umsatz im Q4 1000 Mrd Yen (etwa 6,5 Mrd USD) (Vergleich zum Q3 +84%)
- Gewinn im Q4 677 Mrd Yen (etwa 4,3 Mrd USD) (Vergleich zum Q3 +314%)
Prognose für Q1/26:
- Umsatz 1750 Mrd Yen (+74,5% ggü. Vorquartal)
- Gewinn 1300 Mrd Yen (+112% ggü. Vorquartal)
- Gewinn je Aktie 1.590 Yen
Wenn man die 1590 * 4 rechnet kommt man auf ein GpA von 6.360 Yen im Jahr.