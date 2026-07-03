Bremer Mercedes-Beschäftigte protestieren gegen Sparkurs
- 4.000 Beschäftigte protestieren in Bremen
- Demonstration friedlich, Redner Andreas Bovenschulte
- IG Metall kritisiert Sparkurs gegen Belegschaft
BREMEN (dpa-AFX) - Rund 4.000 Beschäftigte von Mercedes-Benz haben in Bremen gegen den Sparkurs des Autobauers protestiert. Die Demonstration und die anschließende Kundgebung seien friedlich verlaufen, bilanzierte eine Sprecherin der Polizei. Als Redner sprach Bremens Regierungschef Andreas Bovenschulte (SPD).
Im Bremer Werk arbeiten rund 11.000 Menschen. Damit ist der Autobauer der größte private Arbeitgeber der Region. Weitere Aktionen waren in Sindelfingen, Stuttgart, Rastatt, Kuppenheim, Düsseldorf, Berlin, Hamburg und Germersheim geplant.
Gewerkschaft: Sparkurs auf Kosten der Beschäftigten
Hintergrund der Proteste sind angekündigte Sparmaßnahmen: Der Stuttgarter Konzern verschiebt eine geplante Sonderzahlung auf das kommende Jahr. Zudem fordert der Vorstand, dass die Mitarbeiter künftig für das gleiche Geld mehr arbeiten sollen. Der Sparkurs ist aus Sicht des Autobauers nötig, weil der Gewinn eingebrochen ist.
Die IG Metall kritisiert, dass sich die Maßnahmen einseitig gegen die Belegschaft richten würden. Die Mitarbeitenden sollen für die Krise in der Automobilbranche zahlen, kritisierte Dennis Stratmann vom Ortsvorstand der IG Metall Bremen. "Das lassen wir nicht zu."/miu/DP/stw
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Mercedes-Benz Group Aktie
Die Mercedes-Benz Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,97 % und einem Kurs von 45,34 auf Tradegate (03. Juli 2026, 12:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Mercedes-Benz Group Aktie um +2,40 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,93 %.
Die Marktkapitalisierung von Mercedes-Benz Group bezifferte sich zuletzt auf 43,63 Mrd..
Mercedes-Benz Group zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 3,5000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,5000 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 59,56EUR. Von den letzten 9 Analysten der Mercedes-Benz Group Aktie empfehlen 6 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 52,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 70,00EUR was eine Bandbreite von +14,83 %/+54,58 % bedeutet.
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Ich mache es mir mal einfach, ich glaube so günstig kommt man bei MB selten rein.
Nicht nur Mercedes, ALLE dt. Automarken haben widerstandslos ihren technologischen Vorsprung und ihren Imagevorsprung aufgegeben und stehen jetzt mit leeren Händen da. Erst die Ampel, jetzt SchwarzRot hat D deindustrialisiert, Energiekosten durch die Energiewende unbezahlbar gemacht und unser Steuergeld statt in D zu investieren , in der Welt verschwendet (UA, EU, WHO, UN, etc).
Und immer noch wählen die Deutschen weiter ihren Untergang ...