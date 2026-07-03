Trump verkauft die Rallye als Volksgewinn – doch kassiert wird ganz oben

Doch die Besitzverhältnisse am Aktienmarkt erzählen eine andere Geschichte. Nach den jüngsten Daten der Federal Reserve hielten die reichsten ein Prozent der US-Haushalte im ersten Quartal 2026 rund die Hälfte aller Unternehmensaktien und Investmentfondsanteile. Das entspricht etwa 27,64 Billionen US-Dollar. Die obersten zehn Prozent kamen zusammen auf mehr als 87 Prozent. Die unteren 50 Prozent der Haushalte hielten dagegen nur rund ein Prozent dieses Aktien- und Fondsvermögens, etwa 590 Milliarden US-Dollar. Eine von Finanzminister Scott Bessent häufig zitierte Gallup-Umfrage zeigt zudem: 38 Prozent der US-Haushalte haben überhaupt kein Aktienengagement.

Donald Trump verkauft die Rallye am US-Aktienmarkt als Gewinn für alle. Auf die Frage nach seinem lukrativen Aktienportfolio sagte der US-Präsident am Mittwoch laut CNBC: "Wissen Sie, warum ich Gewinne mache? Weil der Aktienmarkt steigt – da profitiert jeder." Die großen Indizes liefern ihm auf den ersten Blick Munition: Der Dow Jones legte im ersten Halbjahr um 8,9 Prozent zu, der S&P 500 um 9,6 Prozent, der Nasdaq um 13 Prozent. Der Russell 2000 sprang sogar um fast 22 Prozent nach oben und erzielte damit seine beste Halbjahresbilanz seit 1991.

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Für viele Amerikaner bleibt die Börsenrallye damit ein Reichtumsbeschleuniger, an dem sie kaum teilnehmen. "Die Hälfte der Amerikaner besitzt praktisch keine Aktien", sagte Mark Zandi, Chefökonom von Moody’s. Um zu den obersten ein Prozent zu gehören, müsse man jährlich mehr als 750.000 US-Dollar verdienen. Der boomende Aktienmarkt verschärfe deshalb die Vermögenskluft: "Der boomende Aktienmarkt kommt den Finanzen der Wohlhabenden enorm zugute, bedeutet aber für die meisten Amerikaner kaum etwas", sagte Zandi.

Politisch brisant wird die Debatte durch Trumps eigene Finanzoffenlegung. Laut CNBC brachten ihm Einkünfte aus Kryptowährungen und Beteiligungen an Unternehmen wie Apple, Microsoft und Nvidia viele Millionen ein. Das Investigativmedium Sludge berichtet zudem, Trump habe am 8. April 2025 insgesamt 327 einzelne Aktienkäufe im Wert von bis zu 12,8 Millionen US-Dollar getätigt, unter anderem bei Apple, Microsoft, Nvidia, Amazon und Alphabet. Am folgenden Tag setzte er umfassende Zölle für 90 Tage aus, woraufhin der S&P 500 um fast zehn Prozent stieg.

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Sludge verweist außerdem auf weitere Transaktionen, darunter Intel-Käufe im August 2025 wenige Tage vor der Ankündigung einer staatlichen Milliardenbeteiligung an dem Chipkonzern. Die Vorwürfe sind politisch explosiv, weil sie den Kontrast zwischen Trumps Aussage und der Realität der Aktienbesitzverteilung verschärfen. Während der Präsident sagt, jeder profitiere vom steigenden Markt, zeigen die Daten: Der größte Gewinn landet dort, wo Aktien ohnehin schon konzentriert sind – ganz oben.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





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