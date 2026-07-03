Passives Einkommen
Attraktive Rendite und solides Wachstum – lohnt sich diese Aktie?
Dividendenjäger aufgepasst: Diese Aktie zahlt seit Jahren zuverlässig und steigert ihre Ausschüttung um +30,19 % jährlich. Ist das die perfekte Quelle für passives Einkommen?
Banco di Desio e della Brianza ist eine italienische Regionalbank mit Fokus auf Retail- und KMU-Kunden. Hauptprodukte: Konten, Kredite, Hypotheken, Vermögensverwaltung. Starke Verankerung in Norditalien, eher kleine bis mittlere Marktstellung. Wichtige Konkurrenten: Intesa Sanpaolo, UniCredit, Banco BPM, BPER. Mögliche USPs: lokale Nähe, persönliche Beratung, regionale Spezialisierung.
Dividenden & passives Einkommen: Mit Banco di Desio e Della Brianza nachhaltige Einkommensströme aufbauen
Banco di Desio e Della Brianza gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +5,54 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von
+30,19 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 1,96 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote
wirkt die Bewertung solide.
Wer vor fünf Jahren in Banco di Desio e Della Brianza investiert hat, konnte eine Gesamtrendite von +53,41 % erzielen. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht.
Banco di Desio e Della Brianza verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert und zahlt derzeit +5,54 %.
Mit +5,54 % Dividendenrendite bietet Banco di Desio e Della Brianza ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +30,19 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells.
Langfristige Anleger schätzen Banco di Desio e Della Brianza für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +5,54 %, das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 1,96.
Banco di Desio e Della Brianza weißt eine Marktkapitalisierung von 1,79 Mrd. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +5,54 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.
Banco di Desio e Della Brianza Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 03.07.2026
Die Banco di Desio e Della Brianza Aktie ist bisher um -0,79 % auf 13,760€ gefallen. Das sind -0,110 € weniger als am letzten Handelstag. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Beispielrechnung für 3.000€ Euro Jahresdividende
Für eine jährliche Dividende von 3.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +5,54 %, eine Investition von etwa 54.152€ benötigt.
|Jahr
|Dividende je Aktie
|Veränderung YoY
|Rendite (%)
|2026
|0,510500
|+11,80 %
|+5,54 %
|2025
|0,456600
|+73,35 %
|+5,50 %
|2024
|0,263400
|+33,77 %
|+5,60 %
|2023
|0,196900
|+44,25 %
|+5,64 %
|2022
|0,136500
|0,00 %
|+4,43 %
Warum Banco di Desio e Della Brianza für passives Einkommen geeignet ist
- Attraktive Dividendenrendite: +5,54 %
- Stetiges Dividendenwachstum: +30,19 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum
- Bewertung: KGV von 1,96
- Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen
Banco di Desio e Della Brianza Aktie Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+9,92 %
|1 Monat
|+54,60 %
|3 Monate
|+57,92 %
|1 Jahr
|+53,41 %
Informationen zur Banco di Desio e Della Brianza Aktie
Es gibt 131 Mio. Banco di Desio e Della Brianza Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,79 Mrd. € wert.
Banco di Desio e Della Brianza Aktie jetzt kaufen?
Ob die Banco di Desio e Della Brianza Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Banco di Desio e Della Brianza Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.