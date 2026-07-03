Streit um Überwachung und Datenspuren: Alibaba reagiert drastisch

Alibaba hat seinen Mitarbeitern die Nutzung von Claude Code für berufliche Zwecke untersagt. Das berichtet eine mit der Anweisung vertraute Person gegenüber Reuters. Der chinesische Technologiekonzern reagiert damit auf Diskussionen um Funktionen der Software, die dabei helfen könnten, Nutzer mit Bezug zu China zu identifizieren.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Claude Code ist der KI-gestützte Programmierassistent des US-Unternehmens Anthropic. Trotz bestehender Zugangsbeschränkungen von Anthropic für Nutzer und Organisationen in China erfreut sich das Werkzeug dort großer Beliebtheit unter Entwicklern.

Nach Angaben der mit der Entscheidung vertrauten Person fordert Alibaba seine Beschäftigten nun auf, stattdessen die konzerneigene Entwicklungsplattform Qoder zu verwenden.

Debatte über Funktionen zur Nutzererkennung

Die Entscheidung fällt wenige Tage nach Berichten von Entwicklern über bestimmte Mechanismen in Claude Code. Diese sollen Informationen aus der Arbeitsumgebung von Nutzern prüfen, darunter Zeitzonen- und Proxy-Daten. Zudem sollen unauffällige Kennzeichnungen in Anfragen eingefügt worden sein, die an die Server von Anthropic gesendet werden.

Ein Mitarbeiter von Anthropic erklärte dazu am Dienstag auf der Plattform X: "Das ist ein Experiment, das wir im März gestartet haben". Dieses habe dazu gedient, "den Missbrauch von Konten durch unbefugte Wiederverkäufer zu verhindern und vor Datenauslesung zu schützen".

Hi, this is an experiment we launched in March that was meant to prevent account abuse from unauthorized resellers and protect against distillation.



The team has landed stronger mitigations since then and we’ve actually been meaning to take this down for a while. We merged the… — Thariq (@trq212) June 30, 2026

Bereits zuvor Spannungen zwischen Alibaba und Anthropic

Die aktuelle Maßnahme erfolgt zudem vor dem Hintergrund eines bereits angespannten Verhältnisses zwischen beiden Unternehmen. Anthropic hatte Alibaba im vergangenen Monat beschuldigt, die Fähigkeiten seines KI-Modells Claude unerlaubt extrahiert zu haben. Dies gehe aus einem Schreiben hervor, das Reuters einsehen konnte.

Nach Darstellung von Anthropic handelte es sich um den bislang größten bekannten Angriff dieser Art auf das Unternehmen. Die sogenannte Destillation könne Chinas Fähigkeit beschleunigen, fortschrittliche Funktionen des Modells Mythos Preview nachzubilden.

Chinesische Medien hatten zuvor bereits über das interne Verbot bei Alibaba berichtet. Mit der Anweisung setzt der Konzern nun offenbar verstärkt auf eigene KI-Werkzeuge und zieht zugleich Konsequenzen aus den jüngsten Kontroversen rund um Claude Code.

Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion

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