Gesundheitswelt Chiemgau senkt Prognose 2026 wegen Einmaleffekten um 13 Mio
Die Gesundheitswelt Chiemgau AG zieht einen klaren Schlussstrich unter das Projekt „Endorf 2“ – mit deutlichen bilanziellen Folgen, aber stabiler operativer Basis.
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- Vorstand und Aufsichtsrat der Gesundheitswelt Chiemgau AG haben entschieden, die Thermalwasserbohrung „Endorf 2“ endgültig zu verfüllen und zu verschließen.
- Bisher aktivierte Investitionskosten von rund EUR 13,0 Mio. müssen im Geschäftsjahr 2026 vollständig außerplanmäßig abgeschrieben werden; zusätzlich werden Schließungs- und Verfüllungskosten von ca. EUR 6,0 Mio. als Aufwand erwartet.
- Teilweise Ausgleich durch die ertragswirksame Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen: daraus resultiert ein außerordentlicher Ertrag von rund EUR 5,9 Mio.; unter dem Strich belastet die Maßnahme das Ergebnis um rund EUR 13,0 Mio. in 2026.
- Folge für Prognose: Die bisherige Prognose mit signifikanter Ergebnisverbesserung kann nicht gehalten werden; nun wird ein Jahresfehlbetrag von voraussichtlich EUR -3,5 Mio. bis EUR -6,5 Mio. für 2026 erwartet.
- Operativ bleibt das Geschäft der GWC AG gut, die Versorgung ist weiterhin planmäßig über die vorhandene Bohrung „Endorf 3“ sichergestellt.
- Zur Liquidität: Die bisherigen rund EUR 13,0 Mio. sind bereits liquiditätswirksam finanziert (eigene Mittel und staatliche Zuschüsse); die noch anfallenden ca. EUR 6,0 Mio. für die Schließung sind in den Cashflow‑Plänen berücksichtigt und sollen aus vorhandenen liquiden Mitteln gedeckt werden; die Maßnahmen waren behördlich vorgeschrieben.
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