KLA Corporation - Aktie zieht deutlich an - 03.07.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Aktie von KLA Corporation. Sie steigt um +6,35 % auf 220,20€. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die KLA Corporation Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -11,81 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 220,20€, mit einem Plus von +6,35 %. Könnte sich ein Einstieg noch lohnen?

KLA Corporation ist ein führender Anbieter von Prozesskontroll- und Inspektionssystemen für die Halbleiter- und Displayfertigung. Hauptprodukte sind Metrologie-, Inspektions- und Yield-Management-Lösungen. Starke Marktstellung im High-End-Segment, hohe Wechselkosten. Wichtige Konkurrenten: Applied Materials, ASML (Metrologie), Hitachi High-Tech. USP: technologische Tiefe, breite installierte Basis, enge Kundenintegration.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von KLA Corporation einen Gewinn von +56,17 % verbuchen.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die KLA Corporation Aktie damit um -6,21 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,77 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in KLA Corporation eine positive Entwicklung von +91,89 % erlebt.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +1,04 % geändert.

KLA Corporation Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,21 % 1 Monat +17,77 % 3 Monate +56,17 % 1 Jahr +164,37 %

Informationen zur KLA Corporation Aktie

Stand: 03.07.2026, 13:00 Uhr

Es gibt 1 Mrd. KLA Corporation Aktien. Damit ist das Unternehmen 287,32 Mrd.EUR € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von KLA Corporation

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,04 %. Teradyne notiert im Plus, mit +6,24 %. ASML Holding notiert im Plus, mit +5,12 %.

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Ob die KLA Corporation Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur KLA Corporation Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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